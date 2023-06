Allontana i topi da casa con queste 3 piante dai fiori colorati e profumatissimi: lo dicono gli esperti

Trovare dei topi in casa può non farci piacere. Questi si introducono facilmente nelle nostre abitazioni creando paure e disagio. I gatti li cacciano e li tengono lontani dalle nostre case, ma non tutti ne possiedono uno. Se non vuoi usare pesticidi e altri prodotti chimici per tenerli lontani, ti consigliamo dei rimedi che ti aiuteranno anche ad abbellire la tua casa.

In estate i topi si fanno vedere più spesso, perché con il caldo vanno in cerca di cibo. Fortunatamente, i metodi per allontanarli sono moltissimi e alla portata di tutti. In commercio puoi trovare moltissimi prodotti come veleni e trappole per attirarli e catturarli, ma anche dei dissuasori. Se non vuoi utilizzare prodotti chimici che possono essere pericolosi per la tua salute e per quella di chi ti circonda, gli esperti suggeriscono delle alternative. I rimedi naturali da usare sono diversi e le piante sono tra essi. Siamo certi che quelli che ti sveliamo oggi li apprezzerai moltissimo perché si tratta di piante non solo belle, ma anche particolarmente profumate. Sai che ai topi danno fastidio alcuni odori? Continua per scoprire quali.

Allontana i topi da casa con queste 3 piante: la prima ha fiori splendidi ed è facile da coltivare

La pianta dell’aglio è molto efficace per allontanare i topi grazie al suo odore che sa di miele. I fiori dell’aglio sono ornamentali, grandi e di forma tondeggiante e, oltre a tenere lontani i topi con grande semplicità, abbelliranno la tua casa.

La pianta richiede poco spazio. Si pianta alla fine dell’estate e non necessita di particolari cure. Tuttavia, patisce i ristagni, quindi è opportuno annaffiarla poco una volta alla settimana e, se possibile, drenare il terriccio con della ghiaia. Per ottenere tanti fiori colorati, tieni il vaso in un luogo ad alta esposizione solare. Mettila in giardino o sul balcone e non vedrai un topo avvicinarsi.

Profumo piccante e fiori bianchi: coltiva questa pianta e non te ne pentirai

La pianta del pepe rosa possiede un profumo speziato e piccante, odore che infastidisce particolarmente i roditori. È originaria del Sud America e i suoi fiori bianchi sono davvero incantevoli: questa pianta è ideale da tenere sui balconi di casa. Per coltivarla facilmente in vaso, scegli un luogo soleggiato e al riparo dai venti.

Usa un terreno leggero e ben drenato per scongiurare i ristagni. Annaffiala poco: questa pianta sopporta bene anche periodi lunghi di siccità. In autunno, al posto dei fiori vedrai spuntare le caratteristiche bacche rosa che potrai raccogliere con le forbici ed essiccare al sole.

I topi la detestano, ma questa pianta dai fiori coloratissimi e particolari ti conquisterà subito

I suoi fiori penduli e a forma di campanellino possono essere rossi, gialli o arancioni. La fritillaria è una pianta bulbosa dal profumo muschiato, perfetta da tenere e coltivare se vuoi allontanare senza sforzo i roditori. La fritillaria cresce bene in pieno sole, ma anche a mezz’ombra.

Proteggila dalle correnti e bagnala poco ma spesso. Attenzione a non esagerare e, se hai paura di sbagliare, drena il terriccio con ghiaia o argilla. Per assicurarti fioriture pazzesche e spettacolari, scegli un terriccio morbido, ricco di sostanza, e prediligi vasi di terracotta dotati di fori per il drenaggio. Allontana i topi da casa con queste 3 piante e avrai risolto un enorme problema con grande semplicità.