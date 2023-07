Stop alle gambe gonfie e pesanti in estate. Ecco cosa fa Elena Santarelli più altri consigli a costo zero

In estate, moltissime donne arrivano a fine giornata con le gambe gonfie e pesanti come piombo. In questo periodo è un disturbo molto comune. Per fortuna esistono svariati modi per alleviare il problema: dalle buone pratiche quotidiane ai trattamenti suggeriti da Elena Santarelli.

Quello delle gambe gonfie in estate è un problema che accomuna molte donne. Quando fa caldo, si arriva a sera con le gambe pesanti come mattoni, e spesso anche gonfie, soprattutto a livello delle caviglie. Il ristagno di liquidi a livello di piedi, gambe e caviglie, associato a gonfiore e senso di pesantezza è dovuto ad una circolazione non proprio virtuosa. Come già detto, si tratta di un disturbo comune in estate, ma se perdura tutto l’anno, è bene sottoporsi a visite specialistiche perché, se non curata, questa patologia peggiora, provocando la dilatazione di vene e capillari.

Stop alle gambe gonfie e pesanti in estate

Per migliorare la circolazione delle gambe ci sono numerosi rimedi da poter mettere in pratica. Anzitutto, si possono assumere dei farmaci fitoterapici, per via orale o attraverso l’applicazione di creme, che agiscono sul microcircolo. I più efficaci sono la centella asiatica, la vite rossa, il mirtillo, l’ippocastano e il rusco.

Trattamenti

Per dire stop alle gambe gonfie e pesanti in estate, è possibile anche ricorrere a specifici trattamenti in un centro estetico. Molto validi, in tal senso, sono i massaggi linfodrenanti e la pressoterapia. Tecnica piuttosto recente e valida è la crioterapia. Di recente, Elena Santarelli, nota per la forma fisica asciutta e le lunghissime gambe snelle, ha mostrato sui Social un video-tutorial in cui spiega come risolvere il problema delle gambe gonfie e pesanti. Si tratta dei cosiddetti bendaggi. I bendaggi sono un trattamento ad azione avvolgente da fare in istituto, ma anche comodamente a casa.

Bisogna avvolgere delle apposite strisce di tessuto elasticizzato su tutta la gamba, partendo dalle caviglie e salendo fin sulla coscia.

Di solito, queste fasce sono imbevute e, di media, vanno tenute per 1 ora circa. Come ha mostrato la Santarelli nel suo tutorial, durante il tempo di posa, è consigliato muoversi. Si può quindi camminare e fare le pulizie di casa. A seconda delle proprie esigenze personali, è possibile scegliere tra vari tipi di bendaggi: anticellulite, disintossicanti, depurativi…

Altri consigli utili di postura e dieta

La maggior parte delle persone svolge un lavoro sedentario. Stare seduti per troppe ore al giorno, favorisce il ristagno dei liquidi a livello delle estremità. Per questo motivo, ogni ora circa, è bene concedersi una pausa per fare due passi. Inoltre, mentre si sta seduti al pc, evitare di accavallare le gambe. L’ideale sarebbe sistemare sotto la scrivania una pedana rialzata e leggermente inclinata dove poggiare i piedi. Di notte poi, è consigliato dormire tenendo i piedi sollevati su un cuscino.

Ma le buone abitudini continuano anche a tavola. Le regola base sono 2: limitare l’uso del sale e bere tanta acqua.