3 sandali bassi e con tacco che coprono le dita dei piedi, di gran moda quest’estate

Le calzature ideali nella stagione calda sono comode e fanno respirare i piedi. Molte si affidano ai sandali, cha anche quest’anno sfileranno serenamente in giro per le strade. Se cerchi un modello che sia elegante e allo stesso modo riservato, puoi puntare sulle tipologie che nascondono le dita. Ecco 3 tipi di sandali chiusi davanti, da indossare per essere chic a qualsiasi età.

In estate i piedi possono soffrire il caldo e sudare facilmente, soprattutto se portiamo sempre il solito paio di scarpe. Per cui, molte decidono di riporre nell’armadio le calzature più pesanti e fare spazio ai sandali. I modelli trendy dei prossimi mesi sono uno più desiderabile dell’altro. Alcuni di questi si faranno gradire da chi non ama mettere in mostra la totalità dei piedi. Vediamo proprio 3 sandali bassi e con tacco che coprono le dita con stile, da avere all’istante.

Tornano le espadrillas

Che sia per celare un’unghia rotta o perché abbiamo dimenticato l’appuntamento dall’estetista, le espadrillas faranno al caso nostro. Non a caso, si confermano tra i ritorni di fiamma per l’estate 2023. Sono intramontabili e gli stilisti le ripropongono in molteplici salse. Loewe, per esempio, opta per un design in tessuto a semicerchio. La proposta di Castañer, invece, si compone di zeppa e lacci alla caviglia ed è il compromesso perfetto per slanciare la figura. Qualsiasi scelta facciamo una cosa è sicura: le espadrillas saranno il classico da sfoggiare sia in città che al mare.

Le mules sono belle e versatili

Si trovano in ogni versione immaginabile e accontentano tutti i tipi di piede. Sono le mules, i sandali che vanno d’accordo con qualsiasi outfit. Con o senza tacco, si abbinano sia a un vestito lungo che ai jeans a gamba larga. La scelta sta solo a noi: c’è il modello di Manu Atelier dalla punta arrotondata, o il paio in pelle di Marsèll. Chi ama la stravaganza può puntare sulla variante di Gucci, in gomma con impresso l’onnipresente logo della casa.

Tra i 3 sandali bassi e con tacco che coprono le dita ci sono i fisherman

Direttamente dagli anni ’70 ritornano i fisherman (modelli riportati nella foto), i sandali da pescatore più confortevoli. Non lasciamoci ingannare dalla data, perché ancora oggi sono una tendenza da non ignorare. Si riconoscono per la tomaia in cuoio con intrecci e i particolari come le fibbie metalliche. Sono in grado di unire l’eleganza alla giusta copertura anteriore, tanto da non farti mai sfigurare. Una volta scelta la suola che preferisci, ti trasformerai all’istante in una diva d’altri tempi, pronta a conquistare il red carpet urbano.