Vuoi pulire vestiti e scarpe o pavimento sporchi di fango? Prova questi semplici metodi casalinghi

Ogni giorno a casa o fuori svolgiamo dei lavori che possono sporcare mani e abbigliamento. A questo aggiungiamo anche gli inconvenienti che capitano quando si cucina o si mangia. Pensiamo alle macchie di succo di frutta o vino e agli schizzi di sugo. Potremmo anche ritrovarci pantaloni e scarpe infangati a causa del cattivo tempo. Proviamo a recuperarli con alcuni rimedi.

L’alternarsi delle stagioni è di vitale importanza. Per varie cause, però, ormai fenomeni temporaleschi avvengono anche in periodi inconsueti. A parte conseguenze di una certa gravità, la pioggia può creare del fango unita a polvere, detriti e terra. Ci possiamo sporcare camminando e specialmente per il passaggio delle auto.

Tornando a casa strofiniamo le scarpe sullo zerbino e poi togliamole. Adesso abbiamo due opzioni, agire sul fango fresco oppure attendere che si asciughi. Nel primo caso, riempiamo la scarpa di vecchi giornali e passiamo una spugna con dell’acqua tiepida. Aiutiamoci con uno spazzolino per le eventuali scanalature della suola.

Se vuoi pulire vestiti e scarpe o pavimento sporchi di fango ecco qualche consiglio

In caso di sporco secco, sbattiamo la calzatura su un piano coperto di carta e poi usiamo una spazzola. Mettiamo dei fogli all’interno e immergiamo solo la suola in una bacinella. Possiamo usare acqua e sapone di Marsiglia oppure dell’aceto. Lasciamo in ammollo per alcuni minuti, spazzoliamo e sciacquiamo. Passiamo infine uno straccetto asciutto. Acqua e aceto potrebbero aiutarci anche per la tomaia in pelle. Strizziamo bene però la spugnetta o il panno e tamponiamo la macchia. Poi usiamo un panno pulito con sola acqua. Una volta asciugate, trattiamo le calzature in pelle con un prodotto impermeabilizzante.

Se le scarpe sono sneaker di tessuto sintetico o tela, agiremo con un panno imbevuto di acqua e alcune gocce di detersivo per i piatti o sapone neutro. Inseriamo della carta e lasciamole asciugare.

Altri rimedi da provare

Se il capo di abbigliamento sporco dev’essere lavato a secco, portiamolo in lavanderia. Negli altri casi, lasciamo asciugare il fango e poi togliamolo con una spazzola o un coltellino. Dopo mettiamo del detersivo liquido sulla macchia e dopo 15 minuti laviamo in lavatrice. Forse avremo bisogno di ripetere l’operazione. Se lo sporco è esteso, allora immergiamo il vestiario in una bacinella con acqua calda e detersivo per almeno 30 minuti e poi mettiamo in lavatrice. I capi bianchi si possono lavare a mano con della candeggina delicata, seguendo le istruzioni del produttore.

Infine, forse tornando a casa dopo un temporale abbiamo fatto qualche passo prima di raggiungere le nostre pantofole. In questo caso il pavimento può presentare delle orme sgradevoli. Se sono fresche, basterà passare uno straccio umido per poi lavare con il prodotto adatto al materiale. In caso invece di macchie secche, prima di tutto spazzoliamo le mattonelle. In seguito proviamo acqua e aceto. Per il parquet invece seguiamo le istruzioni del posatore.

Vuoi pulire vestiti e scarpe o pavimento sporchi di fango? Questi metodi potrebbero essere utili.