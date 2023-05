È da inizio aprile che le quotazioni dl Leone di Trieste si stanno muovendo in una stretta fase laterale che ha fatto scattare tanti falsi segnale. Sono stati, quindi, due mesi molto difficili che hanno messo a dura prova la pazienza degli investitori. Non sappiamo quando accadrà, mentre sappiamo il dove, ma se salta il tappo delle resistenze Generali Assicurazioni può volare sul Ftse Mib, in un senso o nell’altro. Le prossime sedute, quindi, potrebbero essere decisive per il futuro del titolo.

I motivi a supporto del rialzo e quelli a supporto del ribasso

L’analisi dei fondamentali e quella basata sui multipli di mercato si presentano come due facce della stessa medaglia.

Da un lato, infatti, abbiamo previsioni di crescita relativamente basse, con Generali Assicurazioni tra le società con il potenziale di crescita del fatturato più basso tra quelle quote sul Ftse Mib. Dall’altro, il titolo è molto sottovalutato. Ad esempio, la società gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 9,53 per 2023 e di 8,84 per 2024, Generali Assicurazioni è tra le più economiche sul mercato. Il titolo azionario, poi, gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Considerati i flussi di cassa positivi generati dall’attività, il livello di valorizzazione dell’azienda è una risorsa.

Le azioni Generali, poi, sono anche molto interessanti per chi è alla ricerca di un rendimento elevato. Il suo dividendo, infatti, ha un rendimento superiore al 6%.

Dal punto di vista delle raccomandazioni degli analisti il prezzo obietto medio è in linea con le attuali quotazioni.

Se salta il tappo delle resistenze Generali Assicurazioni può volare sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 19 maggio a quota 19,005 €, in rialzo dell’1,74% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo, le quotazioni di Generali Assicurazioni si stanno muovendo all’interno di un canale delimitato dai livelli 18,24 € e 19,21 € da inizio aprile. Solo la rottura, in chiusura di giornata, di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al titolo. Se al ribasso un probabile obiettivo potrebbe collocarsi in area 16 €, al rialzo gli obiettivo sono quelli indicati in figura.

