Altro che candeggina: ecco come sbiancare la suola delle scarpe amate anche da Elisabetta Canalis

Nelle faccende domestiche ci sono tanti ambienti da pulire spesso con prodotti di ogni tipo. Pensiamo alla cucina oppure al bagno e anche ai balconi. Ci sono anche i panni da lavare in lavatrice. A tutto ciò aggiungiamo qualcosa che indossiamo ai piedi, le scarpe. Ce ne sono di tanti modelli. Vediamo come pulire la suola delle sneakers che usa pure Elisabetta Canalis.

In ogni casa ci sono ambienti più frequentati rispetto ad altri. Pensiamo al bagno in cui ci laviamo il corpo, i capelli e ci trucchiamo oppure alla cucina. Qui prepariamo piatti prelibati cuocendoli al forno, in pentola o in padella. Lavare i sanitari, i pavimenti, il piano cottura e anche i piatti richiede tempo e fatica. Dobbiamo anche tenere puliti i vestiti, la biancheria e i soffitti. Ci sono però cose che possiamo trattare solo con un metodo particolare e a mano. Parliamo delle scarpe. Ci sono calzature per ogni occasione. Uomini e donne hanno una vasta scelta tra modelli classici, moderni, di pelle, tela. Abbiamo

mocassini o scarpe con stringhe, tacchi e dalle forme più varie. Specialmente le calzature femminili spronano la fantasia degli stilisti.

Scarpe comode da indossare per tante occasioni

Probabilmente, però, le scarpe più diffuse e amate sono le sneakers. Sono innumerevoli i modelli e le marche in commercio. Le usa lo studente, chi corre la mattina, chi si tiene in forma in palestra. Le compra anche chi preferisce solamente stare comodo. Alcune sneakers vanno bene anche con un abbigliamento elegante. Tante donne dello spettacolo le usano nel tempo libero. Una tra le più famose è Elisabetta Canalis, che vive a Los Angeles con la figlia Skyler Eva. È nota la sua passione per il kickboxing. Il suo fisico splendido deve molto a questo sport, ma va anche in bicicletta. In molte foto sui social si notano ai piedi della Canalis scarpe da ginnastica molto belle. Le indossa per l’attività fisica, ma anche quando va a passeggio con i cani.

Altro che candeggina: ecco come sbiancare la suola delle scarpe più amate

Le sneakers delle Vip e le nostre hanno in comune una cosa, si sporcano spesso. In particolare ora vediamo come rendere più pulita e bianca la suola senza candeggina. Abbiamo bisogno di:

guanti usa e getta;

mascherina;

nastro carta;

un pennellino o una spugnetta;

acqua ossigenata a 20 volumi;

pellicola trasparente.

Per prima cosa indossiamo guanti e mascherina. Dopo togliamo il grosso dello sporco della suola con una spugnetta, acqua e sapone. Asciughiamo bene con carta da cucina. Ora proteggiamo il perimetro della scarpa con il nastro di carta. Preleviamo un po’ di acqua ossigenata con il pennello o una spugnetta nuova e passiamola sulla suola. Avvolgiamola adesso con la pellicola trasparente. Proseguiamo con l’altra scarpa. Infine esponiamo le nostre sneakers all’aria aperta per farle asciugare. Dopo almeno un giorno togliamo la pellicola e verifichiamo che le suole siano bianche e asciutte. Altro che candeggina: ecco come sbiancare la suola delle scarpe con poca fatica.