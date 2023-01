Vuoi partire subito per una vacanza ma non hai molti soldi? Ecco 3 mete economiche con ottimo cibo!

Le nostre spese limano lo stipendio ma la nostra voglia di partire è troppo forte? Ecco quale città visitare in Europa per spendere poco e non avere rimpianti.

In questi giorni la stanchezza si fa sentire più del solito. Complici le vacanze natalizie appena trascorse, molti di noi si trascinano dietro una profonda spossatezza, che solo del meritato relax potrebbe appianare.

Tra lavoro, casa, famiglia e tanto altro ancora, si corre sempre a destra e sinistra, e il tempo per noi stessi non c’è mai. E se a questo ci si aggiunge anche qualche difficoltà economica, il risultato è che non ci si riposa mai.

Per fortuna esistono alcune città in Europa davvero molto economiche che potremo visitare con un budget anche molto limitato. In vacanza da soli, in coppia o in famiglia, potremo goderci qualche giorno nel più totale relax, scoprendo città meravigliose e divertentissime. Scopriamo dove.

Vuoi partire subito per una vacanza ma il costo della vita ti frena? Ecco dove pagare poco per dormire e mangiare

La prima capitale europea che dovremo prendere in considerazione per un viaggio a basso costo è sicuramente Atene.

Ricca di storia, con un’architettura mozzafiato e una cucina all’altezza dei migliori buongustai, Atene è una delle più belle città d’Europa. Si tratta, infatti, di una città grossomodo più economica della media italiana, anche considerando il costo della vita. Per fare un esempio, ad Atene potremo pranzare o cenare dignitosamente anche con meno di 10 euro a testa, e dormire in stanze belle al costo di 20 euro circa.

Il costo della vita, insomma, è talmente conveniente che anche chi è in pensione dovrebbe valutare un trasferimento lì.

Una città molto economica ma straordinaria da vedere

Quando vuoi partire subito per una vacanza ma senza spendere una fortuna si pensa alle mete più convenienti. E quando si parla di città economiche, ma ricche di bellezze, non si può non nominare Vilnius. La capitale della Lituania è ingiustamente poco considerata come meta dai turisti, i quali, in realtà, non sanno cosa si perdono.

Basti pensare che il centro storico di questa città è tra i meglio conservati d’Europa. La parte più antica della città è tutelata ed è Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ricca di arte, storia e bellezza.

Molto forte è la componente religiosa: a Vilnius, infatti, si potrà visitare la Cattedrale, la Chiesa di Sant’Anna e la Sinagoga nel ghetto. Nella città, inoltre, non potrà mancare una visita anche alla Collina delle Tre Croci. Si tratta, senza dubbio, di un luogo davvero molto suggestivo, in cui potremo vedere anche un bellissimo panorama della città. A Vilnius, inoltre, dovremo assolutamente assaggiare i famosi “Vedarai”, uno dei piatti tradizionali del luogo, ovvero salsicce fatte di carne e patate.

Per quanto riguarda il costo della vita, invece, anche a Vilnius potremo tranquillamente pernottare in alberghi di buon livello anche per meno di 30 euro a notte.

Una terra calorosa e piena di colore

Se vuoi partire subito per una vacanza ma l’intenzione di spendere troppi soldi non ti sfiora neanche la mente, allora dovresti valutare anche Porto.

I prezzi del Portogallo sono molto contenuti rispetto a quelli di molti altri Paesi europei. Spiagge meravigliose, case colorate e strade caratteristiche fanno di Porto un luogo da non perdere. La nostra visita non potrà che partire da Ribeira, cuore pulsante della città, ricco di vicoli e Patrimonio dell’UNESCO.