In Europa a poche ore di aereo dall’Italia si possono visitare tanti Paesi ricchi di storia e di bellezza. Di alcuni si conoscono monumenti famosi, di altri forse ignoriamo molte attrattive. Volendo programmare una vacanza diversa e disponendo di un discreto budget, una delle mete che potremmo scegliere è il Portogallo.

In questa zona europea il flusso turistico è da molti anni legato a un posto in particolare, Fatima. I pellegrinaggi religiosi hanno reso sempre più conosciuto il Portogallo e alcuni vi ritornano per visitare altri splendidi posti.

Una meta da considerare

Il Portogallo riserva a chi lo vuol visitare tante sorprese. Questo Paese posto di fronte all’Oceano Atlantico potrebbe essere la nostra prossima meta per le ferie estive. Tra tante, conosciamo 3 spiagge per una vacanza al mare in Portogallo dove rilassarci al sole.

Le località balneari sono molte e alcune si trovano nella regione detta Algarve. Qui lungo il litorale troviamo il Parque natural da Ria Formosa. Con delle escursioni in barca si possono visitare canali, lagune e isolotti. Il parco è abitato da vari tipi di uccelli e vengono coltivati molti molluschi.

Per quanto riguarda invece le spiagge, nei pressi c’è la Praia de Faro. La sabbia soffice con un bel colore dorato è molto frequentata e si raggiunge via terra. Invece quella di Ilha da Barreta si raggiunge in barca.

Altre spiagge portoghesi

Restando nell’Algarve, si trova la Baia di Monte Gordo. Qui sembra che il mare sia più caldo rispetto alle altre parti del litorale. Si trovano molti hotel e resort e la spiaggia è molto bella. Nei pressi c’è una pineta.

Le acque dell’Oceano Atlantico che bagnano il Portogallo spesso si scelgono per giri in barca, immersioni e per fare surf, windsurf e altri sport nautici. Se oltre alle spiagge si cerca un posto dove fare pesca d’altura o gite in barca, il posto adatto sempre in Algarve potrebbe essere Vilamoura.

3 spiagge per una vacanza al mare in Portogallo e un faro da visitare

In ogni Paese che si affaccia sul mare si trovano delle particolari costruzioni. Sono sempre state utili per i naviganti fin da tempi remoti e ancora oggi lo sono. La struttura affascina molti che fanno addirittura dei tour dedicati. Parliamo dei fari. In Portogallo se ne trovano molti e si potrebbero anche vedere da vicino informandosi sui giorni e gli orari di visita.

Uno dei tanti è quello di Santa Maria. La sua costruzione risalirebbe al 1851. Negli anni ci furono dei lavori per ammodernarlo e anche aumentarne l’altezza e la visibilità. Si trova sull’Isola di Culatra, vicino Faro, in Algarve. Tra tante destinazioni per un viaggio all’estero potremmo scegliere questi luoghi sull’Oceano Atlantico.

Per quanto riguarda infine l’enogastronomia, in Portogallo molti sono i piatti a base di pesce e molluschi. Tra i vini ci sono il Porto e il Madeira.

