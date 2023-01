Ecco dove andare per il ponte dell’Epifania: queste 3 mete low cost italiane ci faranno innamorare

Tutto pronto per il primo ponte del 2023 che quest’anno coincide con la festa dell’Epifania. Un’ottima occasione per una vacanza breve e una gita fuori porta. A maggior ragione se scegliamo una delle 3 straordinarie mete italiane che stiamo per scoprire.

Natale è alle spalle e abbiamo appena festeggiato il Capodanno. Resta l’ultima festa prima del ritorno alla routine quotidiana: l’Epifania. Quest’anno il calendario è particolarmente favorevole per chi ama viaggiare con il 6 gennaio che arriva di venerdì. Quindi è il momento di preparare le valigie. A come riordinare casa dopo le feste penseremo dopo. Ecco dove andare per il ponte dell’Epifania con i bambini e senza spendere un patrimonio. Festeggiare l’arrivo delle Befana nelle 3 destinazioni che stiamo per scoprire è un’esperienza incredibile.

L’Epifania a Urbania è tutta da scoprire

La prima meta del nostro viaggio alla scoperta delle migliori mete italiane per questa Epifania parte dalle Marche. E più precisamente da Urbania, in provincia di Pesaro. I festeggiamenti per la Befana di questo piccolo paesino sono famosi in tutta Italia. Basti pensare che ad allietare grandi e piccini ci saranno la Casa della Befana, il suo emporio e il suo parco giochi dedicato. Il tutto contornato da mercatini con prodotti tipici, musica, giocolieri e molto altro. Assolutamente da non perdere.

Montescaglioso è la meta perfetta per chi vuole passare un’Epifania alternativa

La Basilicata è una regione spesso messa in secondo piano quando si parla di destinazioni turistiche. È arrivato il momento di darle lo spazio che merita. Se non abbiamo ancora deciso dove andare per il ponte del 6 gennaio la meta perfetta è Montescaglioso, vicino a Matera. Montescaglioso è famosa per la Notte dei Cucibocca, ovvero strani personaggi vestiti di nero che si aggirano per il paese la notte prima dell’Epifania. Leggenda vuole che i Cucibocca avessero il compito di mandare a letto i piccoli per permettere alla Befana di consegnare i doni.

Ma Montescaglioso è molto più della sfilata dei Cucibocca con festa annessa. Visitarla significa immergersi nella natura e avere la possibilità di ammirare monumenti di assoluto pregio.

Ecco dove andare per il ponte dell’Epifania: un viaggio nella Valle Incantata

Abbiamo dei bambini e vogliamo passare un weekend in montagna? La nostra meta ideale potrebbe essere Pergine Valsugana, splendido borgo nel cuore del Trentino. Durante le festività natalizie il paese si trasforma in un villaggio incantato popolato di elfi e folletti. In più il 6 gennaio si tiene la tradizionale Corsa delle Befane nelle vie del centro. E c’è anche un altro motivo per scegliere Pergine Valsugana per una vacanza breve. Da qui partono moltissimi percorsi di trekking estremamente suggestivi. Un’ottima alternativa all’allenamento per smaltire i chili di troppo presi durante le vacanze.