Scappare ora dai mercati? La storia dice meglio rimanere, ed ecco il perchè

Wall Street riapre i battenti e lo fa con il piede giusto spingendo i mercati internazionali al rialzo per il secondo giorno consecutivo. Ci avviciniamo a gambe levate al turning point del 6 gennaio, e da questa data si attendono importanti “presagi” per tutto il mese. Scappare ora dai mercati, oppure essi sono un porto sicuro nel quale stare per molto tempo?

Molti report in circolazione indicano che i mercati potrebbero scendere ancora in questo primo semestre. I motivi sarebbero tutti legati a ulteriori rialzi dei tassi, e a una possibile recessione economica. I nostri calcoli, nonostante indichino una certa probabilità statistica che ci possa essere un rallentamento dell’economia/recessione, evidenziano una elevata probabilità che il peggio dei prezzi azionari possa essere stato già lasciato alle spalle.

La storia dice meglio rimanere investiti, ed ecco il perchè

Abbiamo più volte spiegato che nei primi 27 mesi del decennio dal 1898 ad oggi è stato quasi sempre segnato il bottom di lungo termine. Anche stavolta abbiamo questa probabilità, e anche tante ragioni per ritenere che anche stavolta “la storia si stia ripetendo”.

Ottobre è solitamente un mese di bottom di lungo periodo, e quello dello scorso anno potrebbe esserlo stato per l’indice azionario mondiale.

Veniamo ad oggi. Giornata dal forte rialzo in Europa ma Wall Street si presenta debole. Alle ore 16:23 del 3 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.227

Eurostoxx Future

3.884

Ftse Mib Future

24.375

S&P 500 Index

3.823,37

Sono questi giorni e livelli importanti perchè l’ultima settimana dell’anno era stata intelocutoria, e quindi da ora in poi si attendono indicazioni più precise e chiare sulle reali intenzioni.

Scappare ora dai mercati?

In base ai nostri calcoli il mese di gennaio dovrebbe aprire basso e chiudere alto. Questo significa che i prezzi di questi giorni dovrebbero rappresentare l’area di minimo. Se tale swing si formerà come da attese, le probabilità che gennaio possa rimanere il mese del minimo annuale saranno molto elevate.

Quali sono i livelli che per domani faranno mantenere gli swing giornalieri al rialzo?

Dax Future

13.961

Eurostoxx Future

3.809

Ftse Mib Future

24.005

S&P 500 Index

3.764.

Per il momento non si ravvisano pericoli ribassisti. Domani vedremo poi cosa accadrà.