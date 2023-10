Vuoi organizzare una cena last minute tra amici spendendo pochissimo? Ecco 5 ricette da copiare adesso

Cena last minute tra amici-Foto da pixabay.com

Anziché ordinare una pizza o andare al ristorante, dai un’occhiata a questa ricetta facile e veloce e alle sue golose varianti.

Arrivato il fine settimana, è ora di decidere dove andare a mangiare con gli amici.

In alternativa, se preferisci una cena più intima e casalinga, devi pur stabilire quali ricette preparare per i tuoi ospiti.

C’è poi anche una terza opzione, che ben riassume le due precedenti e che per certi versi è anche più comoda, ovvero l’asporto.

Ti basta ordinare pizza, hamburger, poke o persino un gelato per chiudere la cena in bellezza: ti viene consegnato tutto a casa in pochissimi minuti.

Ulteriore vantaggio è che puoi giocartela anche senza usare piatti, pentole e posate, con conseguente risparmio di energia.

Ma se è pur vero che una cena informale non ha regole, da un lato sarebbe meglio cucinare personalmente le pietanze da offrire ai commensali.

Operazione che può risultare molto più semplice ed economica del previsto se si conoscono le ricette giuste.

Ecco dunque qualche idea utile da copiare quando vuoi organizzare una cena last minute tra amici spendendo pochissimo.

Un piatto povero ma versatile

Se sai per certo che i tuoi amici amano le pietanze a base di patate, non puoi non proporgliele nella versione ripiena.

Un piatto unico, da arricchire eventualmente con un contorno leggero, che si può gustare in tantissime varianti, perfetto anche come portata di un brunch.

La versione più conosciuta è quella delle patate ripiene con speck e fontina, ma non mancano ulteriori golosi abbinamenti tutti da assaggiare.

Vuoi organizzare una cena last minute tra amici spendendo pochissimo? Non lasciarti sfuggire questi piatti per tutti i gusti

Per preparare le patate ripiene devi semplicemente lessarle e usare la polpa come base per la farcia, insaporendola con olio, sale e origano.

Unisci gli ingredienti che più ti piacciono e fai cuocere in forno per 20 minuti.

Oltre all’abbinamento in farcitura con speck e fontina, ce ne sono molti altri da portare in tavola.

Ad esempio, puoi realizzare una farcia con mousse di tonno e ricotta e insaporirla ulteriormente con riccioli di maionese.

Oppure fare un ripieno alla pizzaiola con scamorza, pomodoro e basilico: se non hai la scamorza, va benissimo anche la mozzarella.

Mozzarella che peraltro puoi abbinare anche a funghi e cipolle caramellate per un altro tipo di farcitura golosa.

E se cerchi qualche ispirazione più gourmet, ti basta farcire le patate con salmone, caprino ed erba cipollina.

Insomma, non resta che prepararsi a condividere con gli amici tutte queste sfiziose farciture.