Cenare spendendo meno di 2 euro a testa? Facile con queste ricette da principianti davvero gustose

Con queste ricette dimezzi i costi, le pentole da lavare e il tempo in cucina ma sono ugualmente perfette per fare colpo sui tuoi ospiti.

Anche quando non hai ancora dei piani precisi per il weekend, sai già che quasi sicuramente dovrai uscire per andare a mangiare da qualche parte.

Che si tratti di una colazione, di un gettonatissimo brunch, di un pranzo della domenica, di un aperitivo o di una cena.

Del resto, il fine settimana è l’occasione giusta per stare con gli amici, soprattutto se non riesci a organizzarti in settimana.

Oppure può essere l’occasione per fare qualcosa di diverso con il partner, ravvivando il romanticismo a lume di candela.

Rimane il fatto che il pasto fuori casa è sicuramente una spesa extra che si aggiunge a tutte le altre da affrontare durante il mese.

Ma è anche vero che privarsi della compagnia sarebbe un vero peccato e quindi come potresti aggirare il problema?

Ovviamente con una sfiziosa cenetta allestita direttamente a casa.

Visto che ormai per un primo piatto fuori spendi almeno 15 euro, sappi che con molto meno puoi realizzare le ricette che proposte di seguito.

Con questi piatti riuscirai a cenare spendendo meno di 2 euro a testa. Non ci credi? Basta fare due calcoli e ti innamorerai di queste ricette economiche e dal gusto speciale.

Un menu da leccarsi i baffi

Se ti sembra banale presentare la solita pasta al pesto, per quanto deliziosa, potresti servire delle linguine con crema di broccoli, mandorle e pecorino.

A dispetto del nome da piatto stellato è pronta in 15 minuti.

Ti basterà frullare la verdura cotta con un filo d’olio, uno spicchio d’aglio e un po’ di acqua di cottura.

Altri primi piatti pronti in un quarto d’ora sono anche la pasta al forno gratinata alla lattuga o gli spaghetti mantecati con panna e parmigiano.

Cenare spendendo meno di 2 euro a testa? Ecco i piatti giusti da proporre ai tuoi ospiti

Passando ai secondi, segnaliamo tra le migliori proposte gli hamburger di ceci.

Devi semplicemente amalgamare i legumi con scalogno, carota, prezzemolo e pangrattato, dare forma con un coppa pasta e cuocere in padella 3 minuti per lato.

In alternativa, puoi fare bella figura anche con la tartare di verdure con salsa allo yogurt o le polpettine di zucchine e patate.

E quale miglior modo per concludere la cena se non con un dolce?

Due opzioni velocissime: budino alla vaniglia o frittelle di mele. Quale ti ispira di più?