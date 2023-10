Leonardo corre, mentre Telecom Italia arranca: presto tutto potrebbe cambiare

Settimana che per Leonardo e Telecom Italia si chiude in maniera completamente diversa rispetto a come si era sviluppata precedente. Se, infatti, al termine della settimana Leonardo corre, mentre Telecom Italia arranca, la seduta di venerdì ha visto le due azioni scambiarsi i ruoli. Telecom Italia, infatti, ha chiuso, sulla scia delle notizie dell’accordo con Kkr per la vendita della rete, al rialzo, mentre Leonardo ha chiuso in ribasso, probabilmente vittima delle prese di beneficio dopo essere arrivata a guadagnare oltre il 10% in una settimana.

Leonardo corre a Piazza Affari, ma il traguardo potrebbe essere ancora molto lontano: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 13 ottobre in ribasso del 2,45% rispetto alla seduta precedente a 13,96 €.

La settimana del titolo si è chiusa con un rialzo del 10% e, nonostante le prese di beneficio che ne hanno fatto uno dei peggiori titoli azionari del Ftse Mib, continua ad avere una forte impostazione rialzista. A guarda il grafico il prossimo vero ostacolo si potrebbe collocare in area 17 €. Il punto di inversione con la maggiore probabilità di determinare l’inversione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 22 €.

I ribassisti potrebbero, nel breve, riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 11,977 €.

È da inizio anno che le azioni Telecom Italia si muovono senza direzione, cosa fare? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 13 ottobre a quota 0,2744 €, in rialzo dell’1,48% rispetto alla seduta precedente.

Le incertezze sul destino della rete hanno avuto un impatto diretto sull’andamento delle quotazioni. Come si vede dal grafico, infatti, le azioni di Telecom Italia si sono mosse all’interno di un ampio range delimitato dai livelli 0,2417 € e 0,3248 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Lo scenario ribassista più probabile è indicato in figura dalla linea continua.

