Sai che potresti vendere online le foto che scatti in vacanza o al ristorante? Se il tuo hobby è la fotografia ecco i siti per guadagnare

Tanti italiani amano immortalare, spesso col cellulare, le loro vacanze. Anche se fanno una gita o un’uscita al ristorante, immancabilmente fotografano tutti e tutto, postandoli poi in rete. Qualcuno, poi, usa delle macchine fotografiche per ottenere risultati migliori. Hai l’hobby della foto? Hai mai pensato a guadagnarci? Ecco come.

Bei tempi quelli quando si andava in vacanza muniti di una macchina fotografica. Si metteva dentro il rullino, si contavano le foto a disposizione, si scattavano. E poi, si attendeva, al ritorno, che il negozio sviluppasse i nostri negativi fornendoci tanti ricordi da tenere nel cassetto.

Ormai, come sappiamo, non è più così. Affidiamo al nostro smartphone lo scrigno di quei ricordi, maledicendo poi il momento che, per qualche motivo, questo si dovesse rompere, perdendo i nostri scatti. Per qualcuno, la fotografia non è solo un diversivo da postare, ma un autentico hobby. Da coltivare, magari, specializzandosi in determinati soggetti. Ebbene, sai che potresti vendere online le foto che scatti, sia come hobby, sia per tuo divertimento? Ecco come fare.

Si possono integrare pensione e stipendio grazie a quelle che potremmo riuscire a vendere

Ci sono, infatti, molti siti che potrebbero ospitare le vostre vetrine di foto da vendere. Così da arrotondare pensione e stipendio, come già abbiamo imparato a fare da casa. In pratica, voi mettete in vendita i diritti d’autore dei vostri scatti. Chiaramente, la bravura deve essere quella di farli originali. Insomma, il piatto di pasta immortalato difficilmente troverà acquirenti.

Per dire, uno dei mercati che meglio vanno, di questi tempi, è quello delle foto dei piedi. Avete letto bene. Ci sono persone disposte a comprarle, ma attenzione a non cadere in qualche trappola. Farlo è lecito e molti ci guadagnano (basta vedere i social). Sempre con la prudenza di non farsi ricattare da qualche malintenzionato.

Sai che potresti vendere online le foto che scatti? Ci sono tanti siti che potrebbero fare da tramite

Ora, se usate uno dei tanti siti che vi fanno da tramite con i potenziali clienti sappiate che nulla è gratuito. Nel senso che, se doveste venderli, il sito si tratterrà, come è giusto che sia, una commissione. Che potrebbe essere una percentuale che varia dal 20% al 30-40% (dipende, ovviamente, dalla piattaforma scelta e dalla sua visibilità).

Attenzione che molti siti richiedono una cifra minima di guadagno per pagarvi. Non è che, se vendete una foto a 10 euro, automaticamente sarete saldati. Quali siti scegliere? Ce ne sono tanti e ognuno con caratteristiche differenti. Citiamo i più famosi. Getty Images, ma qui bisogna essere un minimo rodati con le foto. Eyeem è interessante perché la proprietà rimane a voi e guadagnate il 50% ogni volta che qualcuno decide di acquistarla. Altri siti? Shopify, Pexels, Foap, Stocksy, Shutterstock.com, Adobe Stock, per citarne alcuni. Niente vi vieta, poi, di aprire un vostro sito e vendere foto senza intermediari.