Vuoi lavare il piumone in lavatrice senza raggomitolare l’imbottitura? In piuma o sintetico, ecco la soluzione per non rovinarlo

È tempo di mettere via il nostro caldo e amato piumone. Ma prima di riporlo nell’armadio è necessario lavarlo e igienizzarlo in maniera corretta. Se non vogliamo spendere dei soldi in lavanderia, vediamo come ottenere un ottimo risultato direttamente in casa.

In alcune regioni d’Italia sembra che la primavera non voglia proprio arrivare. Ma non facciamoci trovare impreparati e, anche se le temperature sono incerte, dedichiamoci ugualmente al cambio di stagione e alle pulizie di primavera.

La parola d’ordine è organizzazione. Non lasciamoci prendere dal panico ed evitiamo inutili stress.

Stiliamo una lista di tutte le cose da fare e procediamo con ordine.

Da dove iniziare?

Iniziamo dalla camera da letto. Focalizziamo le prime attenzioni sul cambio armadio. Svuotiamolo e selezioniamo tutti quei capi da buttare via, regalare e tenere.

Riponiamoli nelle apposite scatole o usiamo i sacchetti per il sottovuoto. Prima di conservare gli indumenti è necessario pulire l’armadio. Se non vogliamo usare dei detersivi chimici, facciamo sciogliere qualche cucchiaino di bicarbonato in una bacinella piena di acqua. Laviamo per bene tutti gli interni e asciughiamo.

Ora non ci resta che riempire l’armadio. Ricordiamo di aggiungere un profumatore. Possiamo anche prepararlo in casa, basterà solo inserire all’interno di un sacchettino della lavanda essiccata, una stecca di cannella oppure dei chiodi di garofano.

Vuoi lavare il piumone in lavatrice senza raggomitolare l’imbottitura? Ecco qualche consiglio

Dopo il cambio armadio è arrivato anche il momento di occuparsi della biancheria del letto. Via le lenzuola invernali per fare spazio a quelle di cotone. Naturalmente anche il piumone non servirà più.

Prima di riporlo nell’armadio, devi assolutamente lavarlo. Ma come?

Se non vuoi portarlo in lavanderia, assicurati che la lavatrice di casa ne supporti il suo peso. Leggiamo attentamente l’etichetta e seguiamo tutte le istruzioni riportate. Questo per non sbagliare il lavaggio e l’asciugatura.

Per evitare di rovinare il piumone impostiamo una temperatura di 40 gradi (per il piumone sintetico), oppure 30 gradi (per quello in piuma d’oca) con una centrifuga di 800 giri. Il programma consigliato è quello per fibre sintetiche o per delicati.

Utilizziamo sempre un detergente neutro. Per non rovinare l’imbottitura in piuma d’oca, aggiungiamo nella vaschetta del detersivo anche un po’ di aceto.

Vuoi ottenere un risciacquo migliore? Terminato il primo ciclo di lavaggio possiamo procedere con un secondo.

Non ci resta che mettere il piumone ad asciugare. Stendiamolo orizzontalmente sullo stendino. Evitiamo le fonti di calore e il contatto diretto con il sole.

Scuotiamolo per fare in modo che le piume o l’imbottitura riprendano la posizione corretta. Vuoi lavare il piumone in lavatrice senza raggomitolare l’imbottitura? Ecco cosa fare.

Come conservare il piumone nell’armadio

Ora che il piumone è completamente asciutto dobbiamo riporlo dell’armadio. Ma come?

Possiamo utilizzare il suo sacco oppure una copertura traspirante, in modo che ci sia sempre una corretta areazione e non si crei umidità.

In caso di imbottitura in piuma d’oca, il sottovuoto potrebbe rovinare la piuma e sfaldarla.