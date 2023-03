Maglioni cropped, la tendenza della primavera. Ecco quali scegliere

Belli, eleganti e soprattutto di gran moda. I maglioni cropped sono la tendenza della primavera d’avere assolutamente. Realizzati in morbida maglia avvolgono il corpo, hanno colori sgargianti e sono amatissimi da tutti.

Sono uno dei capi più sensuali del momento e stanno letteralmente andando a ruba. Mettono in mostra una parte del corpo della donna e proprio ieri Chiara Ferragni ha postato una foto sul suo profilo social indossando un capo cropped, per la precisione una felpa color violetto, lasciando scoperta la pancia. E se la grande tendenza della stagione primaverile è il cropped, il capo must-have è il maglioncino.

I maglioni cropped sono perfetti sempre e si abbinano a tutto

Stanno andando super di moda ed è veramente difficile farne a meno, soprattutto adesso che le giornate di sole stanno iniziando a fare capolino. I maglioni cropped sono il capo di tendenza più cool di questa prossima bella stagione. Mettono in mostra la vita e creano look femminili, sexy e di gran moda. I maglioni cropped possiamo abbinarli in tantissimi modi, e sono perfetti per ogni occasione: da quelle più eleganti a quelle più casuale. Inoltre si adattano in modo perfetto anche allo stile personale dell’individuo.

I maglioni cropped li possiamo abbinare con delle gonne lunghe, oppure con dei jeans. Ma nessuno ci vieta poi di abbinarli anche con delle gonne corte oppure con dei pantaloni eleganti quasi da completo.

La tendenza della prossima stagione

Ma quali sono le proposte fashion? Ovviamente sono tantissime e allora vediamone alcune insieme. La prima è sicuramente quella di Jacquemus, marchio francese, super hype. Simon, direttore creativo del brand, disegna un maglione cropped dalle tonalità veramente sgargianti che si chiude con dei delicati bottoni in avanti. Quasi a ricordare un cardigan.

Sempre cropped è quello di Miu Miu, brand oggi sulla bocca di tutti che sfila a Parigi e super hype. Miuccia propone un maglioncino con uno spacco sul davanti dalle tonalità cipria. I maglioncini possono poi avere dei look più high school con maxi lettere da confraternita, oppure dei tagli cut out, o più casual. Come le proposte di Prada, Chiara Ferragni Collection o Patrizia Pepe. Ecco alcuni maglioni cropped, la tendenza della primavera.