Vuoi indossare il foulard con stile? Sfoggialo in questo modo originale copiando il look pazzesco della modella Kendall Jenner

Il foulard è un accessorio che non passa mai di moda ma che si rinnova in ogni stagione. Tutti lo indossano al collo, senza sapere che ci sono tantissimi altri modi per sfoggiarlo. Vediamo come lo utilizza la bellissima supermodella Kendall Jenner.

Le temperature miti di questi ultimi giorni ci fanno ben sperare. Con più di un mese di ritardo, la primavera è finalmente iniziata. È ora di mettere via definitivamente sciarpe, maglioni, cappotti e stivali.

Facciamo spazio al colore, ai vestiti leggeri e alle scarpe primaverili di tendenza.

Non dimentichiamo gli accessori, fondamentali per completare e personalizzare il proprio look.

Il foulard sempre di grande tendenza

Non solo bijoux e borse, anche il foulard è uno degli evergreen che non passa mai di moda.

Un passe-partout, sempre elegante, raffinato e senza tempo. Un accessorio iconico, molto amato dalle dive del passato. Indossato con stile da Grace Kelly, Audrey Hepburn e dalla bellissima Brigitte Bardot.

Il foulard è considerato un vero cult della moda, ma che ha la capacità di rinnovarsi e adattarsi ad ogni situazione. Dalla più raffinata alla più glamour.

Vuoi indossare il foulard con stile? Non lasciarti sfuggire questi consigli

Di piccole o grandi dimensioni, con fantasie variopinte o a tinta unita: il fascino di questo “fazzoletto” non tramonta mai.

Di solito lo mettiamo al collo oppure sotto al colletto della camicia.

Ma non pensiamo che questo sia l’unico modo di indossarlo. Il foulard è estremamente versatile, quindi sbizzarriamoci e usiamolo per creare dei nuovi look.

Oltre ad utilizzarlo come una vera e propria bandana, possiamo anche annodarlo sotto al mento in vero stile diva retrò.

Un modo molto chic per impreziosire una semplice coda di cavallo alta o bassa? Avvolgiamo un bel foulard attorno all’elastico. Ecco una pettinatura perfetta da sfoggiare in diverse occasioni.

Lo stile di Kendall Jenner

Vuoi indossare il foulard con stile? Per impreziosire il tuo outfit, prendi spunto dal look della bellissima Kendall Jenner. Supermodella statunitense e noto personaggio televisivo, la sorella minore di Kim Kardashian di recente ha pubblicato una foto sulla sua pagina Instagram. Kendall sfoggia un bellissimo abito nero e un’acconciatura da vera diva degli anni ’60.

Un foulard nero le cinge la testa. Ma la modella non ha legato i lembi dietro la nuca o sotto il mento. Li ha avvolti attorno al collo. Naturalmente per copiare questo look, il foulard deve essere di grandi dimensioni.

Un nostro consiglio? Abbinateci un paio di occhiali da sole. L’effetto diva sarà subito assicurato. Cinta e top

Non solo al collo e tra i capelli, ma possiamo usare il foulard anche come cinta per abbellire un semplice jeans o per rendere particolare un pantalone classico.

Vuoi indossare il foulard come se fosse un top? Procurati un fazzoletto molto ampio e piegalo fino a creare una sorta di fascia. Avvolgi il foulard intorno al busto, partendo dalla schiena. Incrocialo sul davanti e lega i lembi dietro il collo.

In pochi e semplici passaggi ecco realizzato un top alla moda da sfoggiare durante l’estate.