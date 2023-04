Il colore dell’estate 2023 che tutte indosseremo anche a 60 anni: copiamo da Georgina Rodriguez

L’abbiamo visto sulle passerelle di Londra e Milano e questo colore sta conquistando il titolo di colore dell’estate 2023 spodestando l’onnipresente rosa Barbiecore. È una tonalità di classe che si adatta benissimo alle giovanissime così come alle signore over 50.

La compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ha già fiutato la nuova tendenza e ha già sfoggiato un outfit di questo colore. Kate Middleton ha indossato un total look di questa tinta in occasione della Pasqua. Scopriamo insieme la tonalità dell’estate e come si abbina. In più vedremo qualche suggerimento di look per indossare questa nuance.

È questo il colore dell’estate che tutte indosseremo e sta bene a tutte

Stiamo parlando del Blu Cobalto che abbiamo visto su tutte le passerelle. Il blu cobalto è un colore elegante ma se abbinato nel modo giusto può essere anche sbarazzino. Inoltre valorizza le bionde così come le rosse e le more.

I look da copiare

Mango propone un abbinamento con pullover di maglia traforata con collo tipo polo blu cobalto e una minigonna tweed in nuance blu e azzurro. Un look sbarazzino adatto alle giornate di inizio estate. Upim abbina un pantalone a palazzo in misto lino blu ad una camicetta bianca effetto nido d’ape, scollatura quadrata e maniche a palloncino.

Desigual sceglie la stampa tropicale per un abito midi e scollo cut-out sulla schiena. L’abito chemisier blu cobalto in georgette di Motivi è un inno all’estate: perfetto a qualsiasi età.

Abbinamenti cromatici con il blu cobalto

Per un look sprintoso possiamo abbinarlo al verde menta che abbiamo visto altrettanto diffusamente sulle passerelle primavera-estate. Le tonalità fredde possono essere sfumature di un abito da sera o per un evento speciale. Inoltre possiamo accostare il blu al rosa pastello per un outfit per tutti i giorni. Infine un abbinamento blu e denim sarà decisamente di estrema attualità per la prossima stagione. Terranova, ad esempio, propone una camicetta arricciata blu abbinata a jeans denim a palazzo e scarpe décolleté in nuance blu. Oviesse interpreta il blu con una giacca lucida con bottoni e minigonna in coordinato.

Abiti blu per un matrimonio

Il blu cobalto, come abbiamo visto, è un colore per tutte le età e possiamo sceglierlo anche per gli eventi importanti. Nella collezione di abiti da cerimonia Atelier Emè troviamo l’abito lungo Marghera in nuance Imperial blue, l’ideale per una damigella di matrimonio. Per la madre della sposa l’abito midi Matera è un elogio all’eleganza discreta con corpino composto da due fasce incrociate. Pronovias propone per le invitate l’abito Sparkle 08, dritto in crepe con scolllo a V in blu cobalto. Questa nuance evidenzia la silhouette e rende la figura longilinea. Sempre Pronovias declina il blu cobalto con un abito da cocktail, il modello Sparkle 2247 in crepe con maniche a mantella e lunghezza sopra al ginocchio. Nicole Milano ha inserito nella propria collezione di abiti da cerimonia un abito a sirena con maniche in voile in una tonalità blu royal da sfoggiare in occasione di un ricevimento serale.

È questo il colore dell’estate che tutte indosseremo e che valorizzerà ogni nostro outfit!