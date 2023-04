I posti da non visitare nel 2023 in alta stagione per overtourism-proiezionidiborsa.it

Da togliere il fiato perché belli, ma anche perché pieni di gente. In Italia e all’estero ci sono alcune città che soffrono di overtourism, ovvero troppe persone che passano le vacanze in un determinato luogo. E a causa di questo fenomeno la località diventa invivibile per le persone locali e per i turisti stessi. Allora evitiamo queste città o località perché nei periodi caldi saranno impraticabili? Ecco un elenco come riportano alcune indagini online.

L’Italia è senza dubbio quello meta che in qualsiasi periodo dell’anno viene presa di mira dai turisti. Che sia inverno, primavera o estate ce n’è per tutti i gusti. Si possono ammirare le città d’arte, si può andare al mare, in montagna e in collina. E proprio per questa sua bellezza è presa di mira dai turisti. Ci sono poi alcune località che sembrano quelle preferite. Infatti ci sono alcuni posti che vengono proprio invasi da turisti locali ed esteri soprattutto in alta stagione. Motivo per cui allora conviene assolutamente evitarli, almeno in questi periodi così caldi perché sennò diventano invivibili.

I posti da non visitare perché soffrono di overtourism in alta stagione

Molte di queste località si trovano in Italia e quindi segniamoci assolutamente queste mete da visitare in momenti di tranquillità. La prima è sicuramente Venezia, ormai invivibile praticamente tutto l’anno. Infiniti sono i turisti che arrivano in questa meravigliosa città, ma dato che si compone di vicoli stretti e canali non è adatta a contenere molte persone.

Poi abbiamo la Costiera amalfitana. Un luogo sensazionale ma che durante l’estate diventa invivibile soprattutto se si decide di alloggiare nelle località più famose. Non solo mare o città, ma anche montagna, infatti anche il lago di Braies, paradiso tra le Dolomiti, sta diventando impraticabile perché sempre pieno di persone.

Infine le mitiche Cinque Terre, porzione di costa ligure. Località ricca di gioiellini che però sono assolutamente impraticabili durante l’estate. Continua infatti la lotta da parte di Portofino contro i turisti che non rispettano le regole e si comportano in maniera indecorosa. Arriva così un nuovo divieto di sosta per selfie. Chi vorrà fermarsi per scattarsi una fotografia nella piazzetta o sulle banchine della celeberrima località ligure, rischierà multe dai 68 ai 275 euro. Ecco i posti da non visitare perché soffrono di overtourism in alta stagione. Meglio scegliere periodi dell’anno in cui si potrebbe godere meglio della loro bellezza!