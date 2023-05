È questo il capo alla moda per sfoggiare un look elegante, sofisticato e chic come quello di una star

Il capo alla moda per sfoggiare un look elegante-proiezionidiborsa.it

Appassionata di moda, elegante e minimalista, Meghan Markle ha sempre catturato l’interesse degli stilisti e delle riviste patinate. Le sue scelte di stile non passano inosservate. Splendidi look monocromatici, gioielli delicati, outfit super femminili. Dopo l’abbandono del protocollo reale, le scelte degli abiti sono diventate più libere e gli outfit più vivaci. Come questo capo modaiolo che rende sofisticata ogni donna.

Meghan Markle continua a far parlare di sé. Grande assente all’incoronazione di Carlo, il suo nome è uno dei più cliccati su Google. È questo il risultato di una ricerca condotta dal portale BonusInsider, che ha analizzato i dati in un arco temporale di un anno, da maggio 2022 a maggio 2023. Lei e il principe Harry sono i reali più cercati sulla rete, quelli che incuriosiscono maggiormente gli internauti. E Meghan ancor più di Harry.

Un outfit di tendenza e molto glamour

Recentemente ha sfoggiato uno stile tutto nuovo che non è sfuggito agli osservatori più attenti. A cominciare dal taglio, di tendenza e molto glamour. Si tratta di un lungo scalato verticalmente nella parte finale della chioma, reso dinamico da una piega perfettamente liscia. Un taglio che si sposa molto bene con il colore scelto, un cioccolato intenso con diverse sfumature di intensità. Un hair look molto azzeccato, come le altre sue scelte di stile.

Meghan sa come valorizzare la sua bellezza. E lo dimostra anche nella scelta di un capo molto alla moda che le sta alla perfezione. Si tratta di un completo di lino che ha esibito in occasione della partita dei LA Lakers. Una giacca oversize accompagnata da pantaloncini a vita alta, il tutto in una splendida tonalità di rosa. Per completare una semplice t-shirt bianca e ai piedi delle décolleté di camoscio nude.

È questo il capo alla moda da indossare a primavera

La scelta di Meghan ripropone un classico della moda primavera estate, il tailleur di lino, ma in versione più casual, con i bermuda al posto del classico pantalone. Un pantaloncino dalla linea morbida che lascia la gamba scoperta e risulta particolarmente fresco e comodo. La moda gioca sulle lunghezze, che possono salire abbondantemente al di sopra del ginocchio oppure coprirlo, per soddisfare tutte le esigenze e i gusti personali.

È questo il capo alla moda dal taglio pulito e dalle linee essenziali che sarà il nuovo must di stagione. Da scegliere in tinta unita come ha fatto Meghan, nelle tonalità pastello che sono molto di tendenza o in una tinta classica. Di giorno possiamo completarlo con una semplice t-shirt e scarpe comode, oppure optare per una décolleté o una slingback con il tacco, come ha fatto Meghan, che ha elegantemente mixato una scarpa classica con un look più rilassato. Per la sera la t-shirt può lasciare il posto a un top, anche di seta.