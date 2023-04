Occhi incappucciati e palpebre pesanti a 50 anni? Ringiovanisci lo sguardo con il trucco tendenza di Catherine Zeta-Jones

L’occhio incappucciato e la palpebra cadente sono due condizioni che mettono in imbarazzo molte donne. Non sono un vero e proprio difetto ma una particolarità dell’occhio. Per cercare di aprire lo sguardo e ringiovanirlo, c’è bisogno di un make-up specifico. Proprio come quello che usa la bellissima attrice Catherine Zeta-Jones. Scopriamo quali sono i suoi segreti per liftare lo sguardo.

Gli occhi sono quella parte del copro che ci permette di esprimere emozioni, paure e fragilità. Spesso basta un solo sguardo per stabilire dei rapporti e capire i sentimenti della persona che ci sta davanti.

Ogni occhio ha una sua specifica particolarità che spesso viene messa in risalto utilizzando un make-up adeguato. Trovare il trucco giusto ci aiuta ad esaltare la sua forma, il colore e la bellezza.

Spesso però il nostro sguardo risulta spento e appesantito. Non è solo colpa di quelle rughette che si formano al lato dell’occhio o delle occhiaie. Ma anche della palpebra mobile che appare poco visibile.

Infatti, con l’età che avanza la palpebra fissa tende a scendere e a chiudere lo sguardo. Risulta spesso difficile per molte donne trovare il make-up giusto per esaltare questa caratteristica.

Ecco che righe successive scopriremo quale trucco occhi è più indicato per rendere lo sguardo ammaliante e profondo.

Come esaltare ciglia e sopracciglia

In un occhio incappucciato, la palpebra mobile è completamente coperta, quindi cerchiamo di valorizzarla, enfatizzando le ciglia. Utilizziamo un mascara allungante, volumizzante e pettiniamole verso l’esterno. Se vogliamo esagerare applichiamo delle ciglia finte.

Non dimentichiamo le sopracciglia che incorniciano lo sguardo. Riempiamo gli spazi vuoti con una matita e fissiamole con un gel apposito. Cerchiamo di non scurirle troppo, per evitare di appesantire il risultato finale.

Occhi incappucciati e palpebre pesanti a 50 anni: il make-up giusto

Sono tantissime le star che hanno fatto dell’occhio incappucciato un vero e proprio punto di forza. Pensiamo a Catherine Zeta-Jones che esalta lo sguardo utilizzando un make-up molto strong.

Classe 1969, Catherine Zeta-Jones è un’attrice britannica molto amata. Ultimamente l’abbiamo vista recitare nel ruolo di un’ironica Morticia Addams, in “Wednesday”. Prima serie Tv del regista Tim Burton.

Come la maggior parte di noi, anche questa star di Hollywood cerca di camuffare questa caratteristica. Come?

Utilizzando un trucco dalle tonalità medio-scure. In particolare, l’attrice britannica punta su uno smokey eyes strong e delle ciglia folte e extra voluminose, che intensificano lo sguardo. Catherine Zeta-Jones non rinuncia mai al nero per il suo make-up occhi.

Non dimentichiamo questo piccolo particolare

Occhi incappucciati e palpebre pesanti a 50 anni? Per un effetto davvero WOW, stendiamo al centro della palpebra un ombretto chiaro. Applichiamone anche uno più scuro, sfumandolo man mano verso la parte esterna dell’occhio.

Per un trucco a lunga tenuta e che non si deposita nelle pieghette, meglio utilizzare un primer prima di applicare l’ombretto. Per rendere lo sguardo ancora più aperto e liftato applichiamo un illuminante nella parte esterna dell’occhio, proprio dove finisce la sfumatura scura e portiamolo verso la tempia.