Vuoi cucinare in modo eccellente i tuoi piatti? Dovresti comprare questa padella

In cucina esistono davvero numerosi utensili che si possono utilizzare per la realizzazione delle ricette. È anche importante sapere e conoscere quali utilizzare rispetto ad altri, in quanto potrebbe cambiare di molto il risultato.

Infatti oggi ci concentreremo su un determinato tipo di padelle, ovvero quelle in pietra. Vengono molto consigliate e il perché lascerà a bocca aperta tutti quanti.

Quante tipi di padelle esistono?

Esistono diversi materiali che vengono utilizzati per realizzare le padelle, fra questi possiamo nominare:

acciaio inox;

alluminio;

ceramica

ferro;

pietra;

rame;

teflon;

terracotta.

Vuoi cucinare in modo eccellente i tuoi piatti? Dovresti comprare le padelle in pietra

Le padelle in pietra vengono preferite rispetto ad altre in quanto si è visto una differenza sostanziale con gli altri materiali. Infatti possiamo dire che resiste alle alte temperature in maniera ottimale. Di conseguenza si otterrà anche una cottura eccellente del cibo e può essere utilizzata per tanti tipi di pietanze. Una comodità, che può essere utile a molti, è che con queste padelle si possono riscaldare gli avanzi del giorno prima, senza aver paura di perdere il gusto e l’aroma.

I vantaggi

Scopriamo nel dettaglio quali sono i vantaggi nel comprare un set di padelle in pietra:

sono antiaderenti di natura , ciò consegue che non bisognerà utilizzare grassi come olio o burro. Dunque è perfetta per la cottura di cibi anche durante la dieta, in quanto sarà una cottura pulita e leggera;

; si puliscono in modo facile;

durano tanto;

qualsiasi alimento può essere cucinato tranquillamente.

Come vanno utilizzate?

Ovviamente anche le padelle in pietra hanno bisogno di una determinata manutenzione e pulizia. Se si decide di comprarle, la prima cosa da fare quando si va a casa è lavarle. Quando si va poi ad utilizzarla per la prima volta, bisognerà ungerla con una punta di olio. Facciamo poi riscaldare la padella con fiamma bassa. Importante è anche la scelta del mestolo. Essendo antiaderente, se utilizziamo una normale forchetta o mestolo in acciaio rischiamo di graffiarla. Dunque bisognerà utilizzare solo mestoli in legno. Sono padelle molto sensibili agli sbalzi termici, quindi una volta tolta dal fuoco non bisognerà metterla subito sotto un getto di acqua fredda. Bisogna stare molto attenti, in quanto potremmo rovinare la pietra e lì non ci sarà più nulla da fare. Se vuoi cucinare in modo eccellente i tuoi piatti, ottenendo un sapore intenso e deciso, le padelle in pietra sono quelle che fanno per te. Hanno anche un prezzo molto ragionevole, in quanto si aggira intorno ai 20 euro. Ovviamente questo può variare a seconda della tipologia di padella e di marca. In linea generale è un prezzo abbastanza abbordabile, economico e poi ne vale davvero la pena!