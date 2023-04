Pasqua in montagna: ecco il magnifico borgo dove trascorrerà le vacanze Sofia Goggia, chissà chi la raggiungerà…

Sofia Goggia è probabilmente la sciatrice italiana più forte di tutti i tempi per le specialità veloci. Come discesista potremmo annoverarla come una delle più vincenti anche a livello mondiale. 4 Coppe del Mondo di discesa, una vittoria alle Olimpiadi, due medaglie ai mondiali, anche se manca l’oro. Protagonista qualche giorno fa a Viva Radio 2, ha deciso di prendersi qualche giorno di vacanza in vista di Pasqua. Dove? Andiamo a scoprirlo insieme.

Nata a Bergamo nel 1992, Sofia Goggia ha sempre avuto un feeling particolare con la montagna. Ha messo gli sci ai piedi sin da piccolissima e la carriera nel circo bianco è stata una logica conseguenza. Ha vinto tanto, ma, forse, ha sofferto ancora di più, a causa dei tanti, troppi infortuni subiti. Frutto di una caparbietà unica, di una volontà di essere sempre la migliore, nonostante tutto. Questo, spesso, le è stato fatale, con cadute spettacolari che l’hanno privata di ulteriori successi, forgiandone però il carattere.

Un’atleta che fa parlare di sé anche fuori dalle piste da sci. Recentemente per il presunto flirt con Massimo Giletti, oppure per le performance televisive, dapprima con Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. E nei giorni scorsi a “Viva Radio 2” ospite di Fiorello. In entrambi i casi, ha dimostrato simpatia, intelligenza e notevole capacità di stare davanti alla telecamera.

Pasqua in montagna: ecco il magnifico borgo in cui Sofia Goggia trascorrerà le vacanze

Per gli sciatori professionisti la stagione è appena terminata. Questo, dunque, è un momento di vacanza, in attesa della ripartenza della stagione, con gli allenamenti estivi. Sofia Goggia trascorrerà dei giorni a Livigno, magari in attesa di essere raggiunta dal fantomatico uomo che in molti pensano sia Giletti, nonostante le smentite.

Andiamo allora a conoscere meglio la località lombarda, al confine con la Svizzera. 1.800 metri di altitudine, poco più di 6.000 abitanti, nel cuore delle Alpi. L’ideale per chi ama la montagna, con le piste ancora innevate, ma non solo. Percorsi di trekking, bici e mountain bike per tutti i gusti. Tuttavia, non c’è solo la natura.

Cosa vedere a Livigno

Per gli amanti dello shopping è una vera manna, perché è una zona extradoganale, dove non si paga l’IVA e questo ingolosisce molto i turisti. Via Plan è la strada principale di Livigno, dove poter darsi alla pazza gioia negli acquisti, sfruttando questa caratteristica. La Chiesa di San Rocco è una tappa obbligata. Costruita nel 1600, è piuttosto piccola e semplice all’interno, mentre all’esterno spicca la statua della Madonna della Cintura. La chiesa più importante di Livigno è quella di Santa Maria Nascente, nel cuore del centro storico. Più recente rispetto a San Rocco, edificata a fine Ottocento sui resti di una preesistente datata 1300, conserva all’interno diversi dipinti pregevoli, come le Scene della vita della Madonna di Giorgio Staina.

Poco distante, ecco il MUS, museo etnografico che racconta la storia di Livigno in una caratteristica costruzione di montagna. Storia, arte e gastronomia del territorio. A proposito di quest’ultima, non si può non fare un salto poco fuori dal centro storico nella Latteria di Livigno, una vera e propria istituzione locale del gusto. Qui si potranno acquistare i prodotti simbolo del territorio, oltre a visitare un piccolo museo ricco di attrezzature agricole antiche. Pasqua in montagna: ecco il magnifico borgo di Livigno. Un luogo ricco di attrazioni naturali e non, dove poter incontrare, in questi giorni di vacanze pasquali, la straordinaria Sofia Goggia.