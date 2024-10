Vuoi costruire una casa in Italia invece di comprarla? Ecco quanto costa

Costruire una casa in Italia può essere un’alternativa interessante rispetto all’acquisto, permettendoti di personalizzare ogni dettaglio secondo le tue preferenze. Tuttavia, è importante conoscere i costi e le variabili che influenzano il prezzo finale del progetto. I costi di costruzione variano in base alla zona, alle dimensioni della casa e ai materiali scelti. Il prezzo medio per costruire una casa si aggira attorno ai 1.300-1.900 euro al metro quadrato, ma può aumentare fino a 3.000 euro al metro quadrato nelle aree più costose o per costruzioni di lusso. Considera che ci sono anche altre spese, come la progettazione, le autorizzazioni e l’allacciamento delle utenze.

Costi del terreno

Prima di tutto, se non possiedi già il terreno, dovrai considerare l’acquisto del lotto su cui costruire. I prezzi dei terreni edificabili variano notevolmente a seconda della posizione geografica: nelle grandi città o nelle località turistiche possono arrivare anche a 500-1.000 euro al metro quadrato, mentre nelle zone rurali o periferiche il costo è molto più basso.

Progettazione e permessi

Il secondo passo è la progettazione della casa, che richiede l’assistenza di un architetto o ingegnere. I costi di progettazione possono oscillare tra 5.000 e 15.000 euro, in base alla complessità del progetto. A ciò si aggiungono le spese per ottenere le autorizzazioni edilizie e i permessi comunali, che possono variare da 3.000 a 10.000 euro.

Costruzione vera e propria

Il costo effettivo della costruzione dipende dalle dimensioni della casa e dai materiali scelti. Un’abitazione standard con materiali di qualità media costa mediamente tra 1.300 e 1.900 euro al metro quadrato, ma se opti per materiali di pregio, come legno o pietra, o per tecnologie innovative (ad esempio le case passive o ecologiche), i prezzi possono superare i 3.000 euro al metro quadrato.

Impianti e finiture

Un’altra voce importante da considerare è quella relativa agli impianti (elettrico, idraulico e termico) e alle finiture interne. Gli impianti possono costare in media 100-150 euro al metro quadrato, mentre le finiture, che comprendono pavimenti, infissi e rivestimenti, possono variare notevolmente in base alla qualità dei materiali scelti, incidendo per 200-500 euro al metro quadrato.

Vuoi costruire una casa in Italia invece di comprarla? Ecco quanto costa: costi aggiuntivi

Infine, dovrai tenere conto dei costi per allacciare la casa alla rete elettrica, idrica e fognaria, che possono raggiungere i 5.000-10.000 euro. Ci sono anche altre spese accessorie, come il giardino e le eventuali opere esterne (recinzioni, vialetti, ecc.).

Costruire una casa in Italia può sembrare un’impresa complessa e costosa, ma con una pianificazione attenta e la consulenza giusta, è possibile realizzare un’abitazione su misura. Il costo finale dipenderà dalle tue esigenze, dal tipo di costruzione e dalla zona in cui desideri costruire. Prima di iniziare, è fondamentale calcolare ogni dettaglio e prepararsi a eventuali imprevisti.

