Ecco 5 dei libri più costosi di tutti i tempi. Valgono finanche più di 1 milione di euro: Codex Leicester di Leonardo da Vinci

Il Codex Leicester è uno dei libri più costosi mai venduti. Questo manoscritto scientifico di Leonardo da Vinci, ricco di studi sull’acqua, le maree e l’astronomia, è stato acquistato da Bill Gates nel 1994 per la cifra impressionante di 30,8 milioni di dollari. Non si tratta di un libro comune, ma di un’opera unica nel suo genere.

I Racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer

La prima edizione de I Racconti di Canterbury, stampata da William Caxton nel 1477, è uno dei libri più preziosi della letteratura inglese. Venduto per oltre 7,5 milioni di dollari, è considerato un pezzo fondamentale della storia della stampa inglese. Questa raccolta di storie è apprezzata non solo per il suo valore letterario, ma anche per la rarità della sua prima edizione.

La Bibbia di Gutenberg

La Bibbia di Gutenberg è il primo libro mai stampato con caratteri mobili, realizzato da Johannes Gutenberg nel 1455. Questa rivoluzionaria opera, che ha segnato l’inizio dell’era della stampa moderna, è uno dei libri più ricercati dai collezionisti. Solo poche copie sono sopravvissute, e una copia completa è stata venduta per 4,9 milioni di dollari. Il suo significato storico e religioso lo rende un testo di enorme valore.

Birds of America di John James Audubon

Questo magnifico libro, pubblicato tra il 1827 e il 1838, è un’opera illustrata che raffigura 435 specie di uccelli nordamericani a grandezza naturale. Birds of America è rinomato non solo per l’arte e la scienza che racchiude, ma anche per il suo prezzo esorbitante. Una delle sue copie è stata venduta per 11,5 milioni di dollari, il che lo rende uno dei libri naturalistici più costosi mai venduti.

Primo Folio di Shakespeare

Il Primo Folio è la prima raccolta delle opere teatrali di William Shakespeare, stampata nel 1623, sette anni dopo la sua morte. Questa edizione include 36 opere, molte delle quali sarebbero andate perdute senza questa pubblicazione. Una copia del Primo Folio è stata venduta per 6,2 milioni di dollari. Il suo valore deriva dall’importanza storica di Shakespeare e dall’influenza delle sue opere nel mondo della letteratura e del teatro. Dunque, ecco 5 dei libri più costosi di tutti i tempi.

