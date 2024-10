Dove andranno da ora in poi i mercati azionari?

Il mese corrente presenta un momento di significativa incertezza per i mercati obbligazionari, con una crescente divergenza tra i bond americani ed europei, che in precedenza si muovevano in sincronia. Negli Stati Uniti, dopo un primo taglio dei tassi di interesse di 50 punti base, il processo di riduzione non appare scontato, in quanto l’economia continua a mostrare solidità e gli stimoli in Cina riaccendono i timori legati all’inflazione. Al contrario, l’Europa si trova in una situazione economica deflattiva, con la BCE che prevede ulteriori tagli dei tassi per stimolare la crescita, mentre l’inflazione sta inizialmente scendendo sotto il target stabilito. Questo scenario ha portato a un adeguamento delle aspettative sui mercati dei cambi, con una stabilizzazione del dollaro dopo un periodo di indebolimento.

La divergenza nelle politiche monetarie tra le due aree ha impatti diretti sui mercati obbligazionari, con la BCE intenzionata a mantenere la pressione sui tassi agevolando i titoli a reddito fisso. Nel contesto europeo, la disciplina fiscale rimane un tema delicato, mentre negli Stati Uniti la questione della spesa pubblica è meno prioritaria nei dibattiti elettorali, lasciando aperta la possibilità di un disavanzo crescente e di sfide per il mercato. Gli spread nei mercati del credito sono adesso meno attraenti rispetto a un anno fa, in particolare per i titoli High Yield, che sollevano interrogativi riguardo a una possibile sopravvalutazione.

Si raccomanda, continuano gli analisti di Banor, di mantenere un portafoglio contenuto nel beta, mirando a rendimenti superiori all’inflazione e a focalizzarsi su strategie di allocazione settoriale, con un particolare interesse per le emissioni subordinate. Tali scelte sono giustificate dalla loro proposta di rendimento vantaggioso, anche se richiedono un attento monitoraggio della complessità associata.

