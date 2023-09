Vuoi comprare meno detersivi e risparmiare? Ecco un prodotto, di pochi centesimi, per sgrassare ed eliminare il calcare

Gli italiani lo sanno bene che non è facile arrivare a fine mese. Con l’aumento dei prodotti e delle bollette, i conti, spesso, non quadrano ed è necessario fare qualche sacrificio. Ma cosa possiamo fare per rispettare il budget mensile? Scopriamo, ad esempio, come risparmiare comprando meno dei detersivi.

Se ipotizziamo di fare ogni giorno una lavatrice (costo detersivo circa 4 euro, quello per l’ammorbidente circa 2,50 euro), una lavastoviglie (costo detersivo circa 4 euro), di pulire il pavimento e il bagno, ecco che la spesa media mensile per i detersivi potrebbe aggirarsi intono ai 22 euro.

Vuoi comprare meno detersivi e risparmiare? Ecco un detergente fai da te

Ma sai che puoi risparmiare molti soldi preparando un detergente fatto in casa davvero efficace?

Basta solo un rametto di rosmarino. Sembra impossibile ma è proprio così. Infatti, spesso sottovalutiamo i prodotti che la natura gentilmente ci offre e che il più delle volte abbiamo già dentro casa.

Il rosmarino è un’erba aromatica conosciuta fin dai tempi antichi grazie alle proprietà dei suoi oli essenziali.

Riconoscere il rosmarino è davvero facilissimo. Spiccano le sue foglie aghiformi di colore verde scuro tendente al grigio e che emanano un profumo inconfondibile.

Lo utilizziamo principalmente per aromatizzare i piatti di carne, pesce e verdure. Ma questa erba aromatica abbellisce anche i balconi con i suoi magnifici fiori blu che sbocciano da marzo e fino all’autunno.

Un prodotto ecologico, facile e veloce

Ma il rosmarino non serve solo per insaporire le patate.

Vuoi comprare meno detersivi e risparmiare? Le sue foglie, in pochi e semplici passaggi, possono diventare molto utili per pulire, sgrassare ed eliminare il calcare.

Vediamo come fare. Versa in un contenitore qualche rametto di rosmarino, la buccia del limone, l’aceto e qualche bicchiere d’acqua. Lascia in infusione per alcuni giorni. Dopodiché filtra e versa in un contenitore spray.

Otterrai un ottimo prodotto per rimuovere il calcare dai rubinetti e dai sanitari. Ma anche per eliminare quelle odiose macchie di grasso che spesso non vanno via.

Ma attenzione, questo detergente fai da te non è adatto a tutte le superfici. Ad esempio, l’aceto potrebbe corrodere il marmo, quindi non usarlo su questo materiale.

Per evitare problemi, utilizza il prodotto su una parte nascosta della superficie da pulire. In questo modo potrai verificare la sua sicurezza.

Vuoi profumare tutta la casa? Puoi nebulizzare questo detergente fai da te sulle tende e sui tappeti. Sentirai che buon odore!