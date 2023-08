Come chiudere i buchi nel muro senza stucco o cemento: ecco le soluzioni più economiche anche per nasconderli

A tutti è capitato di spostare un quadro e ritrovarsi con uno o più fori nel muro. Niente paura ti spiego come puoi chiuderli e salvare l’estetica delle pareti di casa. Scopri anche le soluzioni geniali per nasconderli in maniera originale.

Manutenzioni, danni da riparare e problemi vari, sono inconvenienti che accadono spesso in una casa e che possono provocare anche un po’ di stress.

A chi non è mai capitato di avere problemi alla caldaia, oppure ritrovarsi con il lavandino otturato. E poi ancora la lavatrice che puzza o una tapparella che non sale o non scende. Insomma, ogni giorno ci sono delle cose a cui pensare.

Per non parlare dei muri di casa, che si sporcano molto velocemente. Fumo, muffa, impronte, schizzi, polvere e sporcizia. Per togliere queste macchie non dobbiamo necessariamente ridipingere tutte le pareti. Basta qualche piccola accortezza e alcuni efficaci rimedi della nonna. Prima di procedere, assicurati che la pittura sia lavabile. Per pulire i muri di casa puoi usare dell’acqua e del detersivo neutro oppure acqua e bicarbonato. Metodi facili e veloci che ti aiuteranno a risolvere il problema.

Come chiudere i buchi nel muro senza stucco o cemento: usa questi prodotti che hai in casa

Ma capita anche di cambiare la disposizione dei mobili e dei quadri e ritrovarsi con alcuni buchi nel muro. Che fare?

Prima di chiamare un professionista, segui queste indicazioni.

Se i buchi sono piccoli, allora di solito per chiuderli si usa lo stucco. L’operazione è molto semplice, devi solo stendere il prodotto utilizzando una spatola. Una volta asciutto, passa la carta abrasiva per levigare la parte trattata.

Se sei poco esperto, oppure non vuoi comprare questo prodotto, allora ti spiego come chiudere i buchi con alcuni prodotti che hai già in casa.

Sembra impossibile, ma al posto dello stucco puoi anche utilizzare il dentifricio (di colore bianco) oppure la colla vinilica.

Preleva una piccola quantità di colla o dentifricio e cerca di chiudere il foro, aiutandoti con uno stuzzicadenti. Se preferisci, prima di applicare questi prodotti, puoi inserire nel buco un pezzetto di carta o fazzolettino.

Ecco come chiudere i buchi nel muro senza stucco o cemento e risolvere il problema in maniera rapida, semplice e soprattutto economica.

Vuoi nascondere e camuffarli?

Ma se il muro è pieno di piccoli buchi, allora non puoi riempirlo di colla o dentifricio.

Che fare?

Se si tratta della stanza dei bambini puoi applicare su ogni forellino degli adesivi fluorescenti che si illuminano al buio. Di solito sono a forma di stella o luna. Il prezzo (dai 5 ai 10 euro) dipende dal numero di pezzi presenti all’interno della confezione.

Se invece si tratta della parete del salotto o della camera da letto, puoi risolvere il problema acquistando degli stencil di varie dimensioni e decorazioni. I prezzi sono molto accessibili e dipendono dalla loro grandezza. Puoi trovare dei bellissimi stencil anche a 20 euro.