La lussuosa casa di Messi in Florida vale 11 milioni di euro, ma quanto costa comprare casa a Miami senza essere Vip?

Lionel Messi compra casa a Miami, probabilmente l’ultimo luogo in cui mostrare le sue magie calcistiche, ma anche quello in cui potrebbe risiedere quando si ritirerà. Ovviamente non ha badato a spese, comprando una mega villa da 11 milioni di euro, nella zona di Fort Lauderdale, una località dell’area metropolitana di Miami.

Il campione argentino, all’alba dei 36 anni, ha puntato i suoi fari sulla Florida per concludere una carriera straordinaria in cui ha vinto davvero tutto. Anche negli Stati Uniti, in un calcio con meno stress, meno competizione e meno talento ha dimostrato subito la sua grandezza. Ha portato, infatti, la sua squadra, l’Inter Miami, al titolo di Leagues Cup, una sorta di Champions League del Nord America, con le migliori squadre statunitensi e messicane.

Pur corteggiato dalla ricchissima Arabia Saudita, per divenire una delle stelle del campionato che più ha fatto parlare questa estate, la Saudi League, Messi ha declinato ogni offerta. Il fuoriclasse argentino, lasciata Parigi, dopo due stagioni in chiaroscuro, voleva una sfida diversa e ha detto sì a quella propostagli da David Beckham, presidente e fondatore del club di Miami.

Tutti i numeri, patrimonio compreso

Più di 800 reti con le maglie di club, 104 gol in 176 partite con l’Argentina, 4 Champions League, 12 campionati nazionali, una Coppa America, un oro olimpico e una Coppa del Mondo. Questa è solamente una parte del palmares di Leo Messi. Che sia o meno il più forte giocatore della storia del calcio non è importante. Siamo di fronte, comunque, a un monumento vivente dello sport in generale.

Ovviamente, oltre alla gloria, ci sono i soldi, tanti, tantissimi. Un patrimonio suddiviso tra i compensi ottenuti dai club e quelli ricevuti dai molti e prestigiosi sponsor. Si stima che sia decisamente superiore ai 600 milioni di euro. Spenderne 11 per una casa, dunque, equivale a circa il 2 per cento delle proprie disponibilità complessive.

La lussuosa casa di Messi in Florida: un investimento da 11 milioni di euro

Oltre 3 mila metri quadrati di tenuta, 52 metri di spiaggia, due moli, una piscina che si affaccia sul mare, 10 stanze da letto e 9 bagni. Sono alcuni dei numeri di una dimora di lusso, situata a pochi chilometri dallo stadio in cui gioca l’Inter Miami.

Messi, probabilmente, a fine ottobre festeggerà l’ottavo Pallone d’Oro e c’è da credere che adibirà una parte della villa per ospitarlo. Anche se la sua residenza principale rimane quella di Barcellona ed è presumibile che lì tenga gli altri sette.

Quanto potrebbe costare una casa a Miami per una persona con molte meno disponibilità del campione argentino? Chiaramente dipende dalla tipologia dell’immobile e dalla zona in cui sorge. Tuttavia, i prezzi non sono così esorbitanti come si potrebbe pensare. Se la lussuosa casa di Messi in Florida è costata 11 milioni di euro, ecco che con 120 mila euro si potrebbe comprare un appartamento da circa 60 metri quadrati già ammobiliato.

Si possono trovare bilocali da 84 metri quadrati a meno di 300 mila euro, villette di 120 metri quadrati sotto i 350 mila. Certo, non un investimento alla portata di tutti, ma neppure così lontano dai prezzi da pagare per acquistare casa in zone residenziali di Roma, Milano o Firenze.