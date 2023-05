Vuoi cambiare il colore delle tue ortensie? Prova questi trucchetti casalinghi per avere balconi e giardini da favola

Le ortensie sono dei fiori bellissimi e molto scenografici. Ma lo sai che puoi cambiare il loro colore? Non devi comprare dei costosi prodotti ma solo utilizzare quello che hai in casa. Non spenderai neanche un soldo. Ecco quali sono questi trucchetti da mettere in pratica.

Già dall’inizio di marzo e per tutta l’estate, nei balconi e nei giardini sbocciano le meravigliose ortensie. Colorate, vistose ed eleganti.

Coltivare questo fiore è davvero facilissimo, perché necessita di pochissime cure ed è molto resistente. Infatti, con uno sforzo minimo si possono ottenere delle fioriture sane e vigorose.

Qualche consiglio per rendere le ortensie forti e sane

La pianta può essere coltivata sia in piena terra che in vaso, purché sia collocata all’aperto.

Come tutte le acidofile, anche l’ortensia necessita di un terreno ricco di sostanze organiche.

Benché sia un fiore molto resistente, evitiamo di lasciare la pianta direttamente sotto ai raggi del sole. Inoltre, ricordiamo di innaffiarla con una certa regolarità, perché potremmo rischiare di farla seccare in pochissimo tempo.

Se vuoi cambiare il colore delle tue ortensie segui questi semplici consigli

L’ortensia è una pianta davvero curiosa e particolare. Sapevi che ha la capacità di cambiare il colore dei suoi fiori?

Sembra strano ma è proprio così. Se vuoi provare, ecco qualche semplice trucchetto a costo zero.

Devi sapere che il colore delle ortensie (in particolare quello rosa e azzurro) è influenzato dal tipo di terreno e dalla sua acidità.

Se questo è molto acido i fiori tenderanno al blu, se alcalino o basico saranno di colore rosa.

La nuance dei fiori si può modificare utilizzando dei rimedi del tutto naturali.

Dal rosa al blu

Spesso buttiamo via i fondi di caffè senza sapere che questi scarti sono dei fertilizzanti davvero eccezionali. Le loro proprietà possono essere sfruttate per far crescere delle piante sane e rigogliose.

Ma i fondi di caffè aggiunti al terreno potrebbero far diventare il fiore rosa dell’ortensie di un bellissimo colore blu brillante.

Oltre a questi scarti, i contadini consiglierebbero anche un altro metodo: chiodi di ferro o dei fili in acciaio da aggiungere al terriccio del vaso. Con il tempo questi materiali verranno assorbiti dalla pianta che cambierà il suo colore.

Dal blu al rosa

Vuoi cambiare il colore delle tue ortensie dal blu ad un bellissimo rosa? Allora procedi in questo modo.

Anche per questo passaggio si utilizza uno scarto della cucina. Non buttiamo via i gusci delle uova ma sbricioliamoli e aggiungiamoli al terreno. Non solo lo alcalinizzerà cambiando il colore dei fiori, ma lo renderà più fertile. Oltre ai gusci delle uova, anche con la cenere di legna si potrebbe ottenere lo stesso risultato.

Un’ultima curiosità

Solo le ortensie bianche non possono cambiare il loro colore. Ma per renderle più belle aggiungiamo al terreno un concime a base di fosforo e azoto.

Naturalmente il cambio di colore non è immediato e veloce.

Facciamo attenzione, perché un terreno troppo acido o troppo alcalino potrebbe rovinare la nostra pianta.