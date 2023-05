Brusca frenata dei mercati americani che sembrano voler scendere di diversi punti percentuali. Le preoccupazioni sono tante, dagli ulteriori probabili rialzi dei tassi (secondo alcuni), a una possibile recessione, e alle forti preoccupazioni per il tetto del debito pubblico. Fino a una settimana fa tutto sembrava calmo e pronto per una fase direzionale rialzista. Cosa succede ora? Momento nodale questo: a Wall Street inizia una forte correzione?

Divergenze rialziste e tendenza

Nonostante il ribasso degli ultimi giorni, la direzione dei prossimi giorni non sembrerebbe apparire scontata. Infatti, come già analizzato ieri, su tutti e tre gli indici le medie a 200/400 e 600 settimanali sono orientate al rialzo. La tendenza però è ribassista, e fino a quando non invertirà al rialzo, il primo obiettivo da raggiungere potrebbe essere il seguente:

Dow Jones

31.043

Nasdaq C.

11.767

S&P500

4.000/3.880.

Le linee diagonali di obiettivo indicano che questi prezzi potrebbero essere raggiunti entro il mese di giugno (parte finale). Questo scenario sarebbe compatibile con il nostro calcolo dei setup annuali, che ravvisano che intorno al 4 agosto possa essere raggiunto un massimo rilevante.

Torniamo al breve termine.

A Wall Street inizia una forte correzione? I livelli di breve termine da monitorare

La giornata di contrattazione di mercoledì 24 maggio si è chiusa in ribasso e ai seguenti livelli:

Dow Jones

32.799,93

Nasdaq C.

12.484,16

S&P500

4.115,24.

La tendenza di breve è ribassista. Inversione rialzista solo in caso di chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

33.032

Nasdaq C.

12.530

S&P 500

4.133.

importante quello che accadrà fra oggi e domani per tracciare la probabile futura dei prezzi. Il quadro grafici non è ancora chiaro e nemmeno scontato.

Segnaliamo 3 azioni americane che si trovano più o meno nella stessa situazione grafica degli indici.

Amazon, che mostra una tendenza rialzista con posisbili ulteriori rialzi nel breve termine. Nuovi ribassi sotto 113,77 in chiusura di seduta giornaliera. Apple, solo sotto 170,42 potrebbe ritraccaire dal 3 al 5%. Tesla, ha raggiunto delle resistenze di breve termine. La tendenza è rialzista e il movimeno potrebbe continuare ancora. Punto di inversione ribassista sotto 164,35.

