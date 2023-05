Finalmente giardini e balconi profumati fino all’estate con i fiori preferiti da Lady Diana e che simboleggiano l’amore eterno

I fiori che sbocciano a maggio sono tra i più belli della stagione. Colorati, profumati e facili da coltivare. Non solo ortensie, petunie e glicine, anche questa pianta molto raffinata può rendere il nostro giardino elegante e meraviglioso. Scopriamo di quale fiore si tratta.

La primavera è una stagione straordinaria. Non solo perché le giornate si allungano e i raggi del sole diventano più caldi. Ma in questo periodo sbocciano i fiori più belli, caratterizzati da colori vivaci e profumi particolari.

Circondarsi di piante fa bene allo spirito e alla mente. In effetti, prendersi cura dei piccoli arbusti allontanerebbe l’ansia e lo stress.

Ma i fiori donano anche ad ogni ambiente freschezza, eleganza e vivacità. D’altronde sono considerati dei complementi d’arredo che costano pochissimo e che abbelliscono qualunque tipo di spazio.

Dopo un lungo inverno è necessario prendersi cura dei balconi e dei giardini. C’è bisogno di rimuovere le erbacce, eliminare il muschio e ripulire i tavoli e le sedie di plastica. Insomma, rimbocchiamoci le maniche perché c’è molto lavoro da fare.

Finalmente giardini e balconi profumati fino all’estate con questi fiori che ricordano Lady Diana

I fiori che sbocciano nel mese di maggio sono davvero tantissimi. Ma ne esiste uno in particolare, molto elegante e delicato, considerato il preferito da Lady Diana.

Parliamo del “non ti scordar di me”. Un fiore dal nome romantico che evoca l’amore eterno.

In occasione dell’anniversario della morte della Principessa e per ricordare la sua persona, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno piantato un cespuglio di non ti scordar di me, nel giardino di una scuola a Los Angeles.

I consigli per coltivare una pianta sana e rigogliosa

Finalmente giardini e balconi profumati fino all’estate, con questa pianta che ci regala dei magnifici fiorellini blu (ma anche rosa o bianchi), estremamente eleganti. È utilizzata per decorare gli spazi esterni ed è davvero facile da coltivare.

Il non ti scordar di me predilige il sole e non tollera il vento. Se abitiamo in un luogo molto caldo, allora spostiamo la pianta in una zona più riparata.

Si adatta a qualunque tipo di terreno e necessita di innaffiature regolari, ma non eccessive. Questo per evitare che le radici marciscano.

Dipende molto dalla zona in cui viviamo, ma sarebbe opportuno innaffiare la pianta una volta a settimana.

Per avere dei fiori belli e rigogliosi utilizziamo un concime liquido specifico, da somministrare ogni 20 giorni circa.

Attenzione ai piccoli animaletti e alle malattie della pianta

Il non ti scordar di me è una pianta rustica e molto resistente ma che potrebbe essere attaccata dal ragnetto rosso e dalla cocciniglia. Inoltre, un eccesso di umidità potrebbe far sviluppare una serie di malattie fungine pericolose come la muffa. Evitiamo, quindi, di lasciare l’acqua nel sottovaso e di bagnare le foglie che potrebbero ingiallissi.

Se ci sono delle parti secche eliminiamole. Questo per evitare che tutta la pianta si ammali irrimediabilmente.