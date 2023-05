Puzza di fritto e odore di bruciato in cucina? Prova subito un trucco infallibile

Cucinare per molti è una passione, per altri è un lavoro, mentre per la maggior parte di noi è soltanto esigenza. Come sappiamo, però, cucinando piatti sfiziosi gli ambienti di casa si possono riempire di cattivi odori. Oggi il nostro obiettivo è quello di aiutarti a risolvere questo comunissimo problema con i consigli di una famosa blogger italiana.

Cucinando è più che normale che si propaghino cattivi odori in casa. La puzza di fritto e l’odore di bruciato sono davvero fastidiosi e sgradevoli per noi e per coloro che ci circondano. Inoltre, se aspettiamo degli ospiti la situazione può farsi ancora meno piacevole.

Proprio per questo motivo oggi vogliamo suggerirvi i consigli di un’esperta di cucina e della cura della casa. La fantastica Benedetta Rossi ci spiega come eliminare velocemente i cattivi odori senza rinunciare a cucinare le nostre pietanze preferite. Vuoi saperne di più? Allora continua la lettura di questo articolo.

Niente panico: per eliminare subito i cattivi odori bastano pochi minuti

Basta un attimo di distrazione ed ecco che la pietanza che stavamo preparando si brucia. In casa si formerà del fumo e la puzza invaderà in pochissimo tempo gli ambienti. È inutile farsi prendere dal panico: basta seguire i consigli di Benedetta Rossi.

Inizia ad arieggiare gli ambienti. Apri tutte le finestre di casa in modo che la puzza esca il più velocemente possibile e non arrivi alle altre stanze. Accendi poi la cappa alla massima potenza e passa allo step successivo.

Puzza di fritto e odore di bruciato: puoi dire loro addio una volta per tutte in modo naturale

Buttare del cibo è uno spreco, ma il discorso cambia se è irrecuperabile. In tal caso, se non si può salvare nulla, una volta raffreddato, getta il cibo in un sacchetto, sigillalo e riponilo nel sacchetto dell’umido. In questo modo, gli odori andranno via velocemente. Adesso è il momento di pulire il forno e lavare le padelle con le quali abbiamo cucinato i cibi carbonizzati. Versa nelle pentole e padelle acqua e aceto, falli bollire e procedi al lavaggio: andranno via cattivi odori e residui incrostati.

Per quanto riguarda il forno, vaporizza al suo interno una soluzione di acqua, bicarbonato e succo di limone. Lasciala agire qualche minuto e, appena sarà freddo, detergi il forno con una spugna morbida. Puzza di fritto e odore di bruciato ti tormentano? Una volta neutralizzati questi fastidiosi odori, non ci resta che restituire agli ambienti di casa un profumo gradevole dopo aver cucinato. Fai così: metti a bollire una pentola d’acqua con delle fette di limone e un paio di rametti di rosmarino. Il profumo invaderà presto la tua casa. Un’alternativa consiste nel fare bollire scorza d’arancia e cannella, provare per credere.

Prevenire la puzza di fritto in cucina? Fai come Benedetta Rossi e non spenderai un euro

Per impedire che l’odore di fritto e la puzza di fumo si espandano, metti nell’olio di frittura ancora freddo un paio di fettine di mela. Queste assorbiranno gli odori appena inizieranno a dorarsi.

In alternativa, aggiungi all’olio in pentola un paio di foglie di alloro: otterrai lo stesso risultato e salverai ambienti, capelli e tessuti dai cattivi odori.