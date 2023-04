Scarafaggi e formiche in agguato? Basta lavare così i pavimenti per allontanarli grazie al trucco consigliato dai disinfestatori

La primavera è la stagione in cui si risveglia la natura. Fiori e piante ci regalano paesaggi bellissimi, ma purtroppo è anche il periodo in cui gli insetti si fanno vivi ed entrano nelle nostre case. Per fortuna c’è sempre un rimedio ad ogni problema ed anche oggi il nostro obiettivo è quello di aiutarti a risolverlo facilmente. Se sei curioso continua a leggere l’articolo.

Che tu viva in campagna oppure in città, presto o tardi dovrai affrontare il problema degli insetti. Tornano le cimici, api e vespe, ma anche mosche, zanzare e insetti striscianti. L’aumento delle temperature porta gli insetti ad uscire dai propri rifugi e a cercare cibo nelle nostre case. Possiamo ricorrere a diversi metodi per risolvere il problema, da quelli professionali a quelli naturali. I rimedi professionali sono efficaci, ma possono talvolta essere dannosi per la nostra salute e anche piuttosto costosi.

I rimedi naturali sono altrettanto efficaci e ci permettono di ottenere il risultato sperato risparmiando molti soldi. Ecco perché oggi vogliamo suggerirti un rimedio straordinario che non ti costringerà a riempire la casa di trappole, perché si limiterà ad allontanare gli insetti.

Scarafaggi e formiche in agguato: ecco cosa fare per tenerli lontani senza fatica

Gli esperti nel settore, ovvero i disinfestatori, sanno bene che alcuni rimedi naturali possono fare la differenza nella lotta contro gli insetti. Scarafaggi e formiche sono insetti che possono dare molto fastidio. Gli scarafaggi escono dai loro nascondigli prevalentemente di notte, mentre le formiche possiamo vederle aggirarsi per casa anche durante il giorno.

Per prevenire il problema alla radice ed evitare di acquistare o preparare trappole ed esche, basterà compiere un semplice gesto ogni giorno: lavare i pavimenti.

Come lavare i pavimenti per allontanare formiche e scarafaggi

In caso di scarafaggi e formiche in agguato, gli esperti consigliano di lavare i pavimenti utilizzando degli ingredienti dal profumo intenso. Pare proprio che gli insetti non sopportino gli odori forti e, dunque, quello che possiamo fare è lavare il pavimento usando due ingredienti molto comuni. Versa una generosa quantità di acqua calda nel secchio e aggiungi 30 g di sapone giallo in modo che si sciolga del tutto. Questo sapone a noi risulta dal profumo delicato ma può essere davvero insopportabile agli insetti.

Una volta sciolto il sapone nell’acqua, aggiungi anche un bicchiere di aceto di mele. Questo prodotto è utilissimo anche per la cura della casa e molti lo usano per le sue proprietà sgrassanti e disinfettanti. Detergi i pavimenti con questa soluzione profumata e non vedrai più scarafaggi e formiche aggirarsi per casa. Inoltre, questa soluzione lascerà i tuoi pavimenti più lucidi che mai.

Altri 3 consigli degli esperti per prevenire il problema

Usare delle zanzariere limita l’accesso nelle nostre case di insetti non solo volanti ma anche striscianti. Installale appena possibile. Cerca di non accumulare rifiuti in casa: il loro odore attira immediatamente gli insetti e, una volta fatti i nidi, sarà più difficile liberarsene.

Infine, controlla se in casa ci sono fessure e crepe e sigillale al più presto: queste sono delle facili vie d’accesso per formiche e scarafaggi.