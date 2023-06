Vuoi acquistare casa ma non hai i soldi e non ti danno il mutuo? Ecco la soluzione che risolve il problema

Esiste una soluzione molto semplice ma poco conosciuta in Italia, per chi vuole comprare casa ma non ha liquidità o garanzie sufficienti per il mutuo. Ecco come funziona e quali sono i vantaggi e gli svantaggi.

Purtroppo può capitare che si voglia acquistare casa ma non si abbia la liquidità sufficiente. In questo caso il mutuo è la soluzione più immediata. Peccato che per avere un finanziamento ipotecario da una banca occorre offrire delle garanzie. In assenza di queste garanzie, niente mutuo. D’altronde l’affitto è uno spreco di risorse che potrebbero essere impiegate per comprare casa. Per fortuna esiste una via di mezzo tra acquisto e affitto. Questo particolare contratto immobiliare può interessare chi vuole comprare casa ma non ha liquidità sufficiente o garanzie per ottenere un mutuo.

Vuoi acquistare casa ma non hai soldi? Ecco la soluzione senza bisogno del mutuo

L’affitto con riscatto, o rent to buy, è un contratto che prevede la possibilità di acquistare un immobile dopo averlo affittato per un certo periodo di tempo. Il contratto stabilisce l’importo totale della compravendita, la durata dell’affitto, il canone mensile e la quota di riscatto finale. Quest’ultima viene calcolata sottraendo dall’importo totale le somme versate come affitto, che in parte vengono considerate come acconto sulla vendita. Alla scadenza del contratto, il conduttore può decidere se acquistare l’immobile o rinunciare all’opzione di riscatto.

I vantaggi e gli svantaggi dell’affitto con riscatto

Vuoi acquistare casa ma non puoi avere un mutuo? Allore l’affitto con riscatto può essere la soluzione ha dei vantaggi sia per chi compra sia per chi vende, ma anche degli svantaggi. Per chi compra, i vantaggi sono la possibilità di poter entrare subito in casa senza mutuo. Poter vivere l’immobile prima di acquistarlo definitivamente, ma senza buttare via i soldi dell’affitto, anche per 2 o 3 anni. Beneficiare di eventuali agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa.

L’acquisto con riscatto offre vantaggi anche per chi vende, come poter ricevere un canone di affitto più alto rispetto al mercato. Ma anche poter bloccare il prezzo di vendita senza subire le oscillazioni del mercato ed evitare il rischio di morosità. Inoltre questo genere di contratto aiuta a valorizzare l’immobile rendendolo più appetibile sul mercato.

I lati negativi dell’affitto con riscatto

Tuttavia, l’affitto con riscatto presenta anche degli svantaggi che vanno valutati attentamente. Per chi compra, gli svantaggi sono il dovere pagare un canone di affitto più alto rispetto al mercato. Versare una caparra confirmatoria a cui si dovrebbe rinunciare in caso di mancato acquisto.

Per chi vende, gli svantaggi sono la rinuncia alla liquidità immediata derivante dalla vendita e aspettare la scadenza del contratto per poter vendere l’immobile. Occorre poi considerare l’obbligo del pagamento delle imposte relative all’affitto e al proprietà dell’immobile.

Purtroppo non è facile trovare occasioni rent to buy e quindi chi non può acquistare con mutuo deve cercare soluzioni a portata di portafoglio. Tuttavia, con una attenta ricerca non è difficile trovare nelle grandi città case che costano anche meno di 50.000 euro. E chi può acquistare una casa al mare, può scovare delle soluzioni anche con 30.000 euro a pochi metri da alcune meravigliose spiagge italiane.