Ancora una volta l’andamento della settimana del Ftse Mib si può riassumere con la il titolo di una commedia di Shakespeare “molto rumore per nulla”. Infatti, il Ftse Mib chiude al rialzo una settimana dall’andamento rocambolesco che di fatto, però, non cambia molto gli scenari in gioco. Dopo un avvio in discesa le quotazioni non solo hanno recuperato le perdite, ma hanno anche chiuso la settimana in guadagno. Purtroppo, le resistenze continuano a tenere e il rialzo verso livelli che non si vedono da almeno 15 anni non è stato ancora confermato.

Il Ftse Mib chiude al rialzo una settimana dall’andamento rocambolesco: ribasso ormai alle spalle? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 2 giugno con una seduta che ha visto un rialzo dell’1,91% a quota 27.106. La settimana ha chiuso al ribasso dell’1,27%.

Time frame giornaliero

Basta guardare il grafico con l’andamento dei prezzi per capire cosa sta succedendo alle quotazioni del Ftse Mib da inizio aprile. L’andamento dei prezzi è confinato all’interno del trading range 26.360 – 27.280 senza che riesca a prendere una direzione precisa. Al momento, infatti, convivono sul grafico due proiezione entrambe in attesa di conferma.

La proiezione rialzista (linea continua) potrebbe essere confermata da una chiusura giornaliera superiore a 27.280. In questo caso le quotazioni potrebbero muoversi verso la resistenza in area 29.290. Questo livello potrebbe rappresentare un ostacolo molto importante per il Ftse Mib e un probabile punto di inversione. In caso contrario, le quotazioni potrebbero continuare fino in area oltre quota 32.000.

Al ribasso, invece, il supporto più importante in caso di accelerazione ribassista passa per area 24.320. Da notare che questo livello già in passato ha rappresentato un ottimo supporto e un importante punto di svolta.

Time frame settimanale

Per la sesta settimana consecutiva, la resistenza in area 27.350 sta reggendo alle pressioni rialziste. Potrebbe, quindi, accadere come in passato quando il mancato superamento della resistenza ha favorito un leggero ritracciamento prima della ripartenza.

La situazione è abbastanza incerta, ma un movimento direzionale si avvicina. Il problema, per chi si troverà dalla parte sbagliata, è che il prossimo movimento potrebbe essere molto violento provocando sconquassi in conto capitale.

Articoli che potrebbero interessarti

Non la solita insalata di pasta con tonno, ma ecco una variante gustosissima proposta dalla cuoca Anna Moroni

Luna piena delle Fragole in Sagittario il 4 giugno: ecco perché è speciale