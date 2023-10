Volare con meno di 20 euro? Guarda queste offerte sensazionali per le vacanze e i mercatini di Natale

Affari d’oro con i prezzi scontati sui voli di dicembre per destinazioni in Italia o in Europa: le vacanze non sono mai state così economiche.

Ormai cominciato ufficialmente l’autunno, tanti stanno cominciando a fare il conto alla rovescia per Natale.

E se i bambini sono entusiasti pensando a regali e Babbo Natale, i più grandi sono contenti di potersi prendere una pausa dalla routine lavorativa.

Insomma, cosa c’è di meglio di una bella vacanza per ricaricare le batterie e cominciare l’anno nuovo con più grinta ed entusiasmo?

Certo, l’unico pensiero rimane il budget a disposizione per fare un viaggio con tutta la famiglia visto che già le spese del periodo sono parecchie.

Ma sapevi che puoi volare con meno di 20 euro? Guarda queste offerte sensazionali e scegli la tua destinazione preferita.

Low cost senza limiti

Innanzitutto, una data da segnare sul calendario è il prossimo 24 novembre, giorno in cui cade l’imperdibile Black Friday.

Prezzi ribassati e offerte strepitose su tantissimi articoli, dalla casa al tempo libero, ma anche e soprattutto sui viaggi.

Le prenotazioni tra viaggi aerei e strutture alberghiere o B&B potrebbero calare addirittura del 35% e consentirti di fare affari grandiosi.

Ma se vuoi provare a giocare ancora più d’anticipo, ti conviene dare un’occhiata a siti come Ryanair, dove molte offerte sono già presenti.

Volare con meno di 20 euro? Guarda queste offerte sensazionali e prenota subito la tua prossima vacanza

Anche perché qualcuno potrebbe approfittarne per partire già durante il ponte dell’8 dicembre e quale migliore meta dei mercatini di Natale?

Sia in Italia che in Europa sono tantissime le città che ospitano questo tipo di evento, peraltro uno dei preferiti anche dai bambini.

E basta andare sul sito di Ryanair, ad esempio, per vedere che se acquistati ora i voli verso Londra partono da 13,95 euro a persona.

Su Vienna la cifra è per ora ferma a 18, 57 euro mentre per Berlino si parte da 19,77 euro.

Ma ci sono tantissime altre mete scontate: Dublino da 24,99 euro oppure Valencia e Porto da 19,99 euro.

E se sogni le vacanze di Natale al caldo, ci sono voli per Lanzarote e Tenerife dai 30 ai 40 euro circa.

Per chi preferisce rimanere in Italia, invece, si trovano biglietti per Catania e Palermo a 14,99 euro o per Cagliari a 16,98 euro.

Insomma, non resta che affrettarsi a navigare sui siti delle principali compagnie aeree per concludere affari vantaggiosi in previsione delle prossime vacanze.