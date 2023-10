Ponte di Ognissanti in Toscana, la destinazione italiana scelta da Lonely Planet per la Best in Travel 2024 

Tra le Best in Travel 2024 scelte da Lonely Planet c’è una sola destinazione italiana, la Toscana. La guida di viaggio più famosa del Mondo ha scelto l’intera Regione per lo slow life, lo stile di vita lento e naturale, e per l’anima etrusca che sopravvive nei siti archeologici e nelle città d’arte. Sicuramente dei buoni motivi per una visita.

La guida Best in Travel 2024 di Lonely Planet propone ogni anno 50 mete diverse per soddisfare tutte le esigenze di viaggio e per proporre destinazioni che sappiano ancora stimolare e sorprendere. La guida raccoglie le mete in cinque sezioni, Paesi, Città, Regioni, Sostenibilità e Best Value.

La Toscana occupa il terzo posto nella classifica dedicata alle Regioni. Tra le motivazioni della scelta l’arte del vivere bene, le bellezze storiche e paesaggistiche ma anche la risonanza avuta dal ritrovamento nel 2022 di 24 bronzi etruschi nel borgo di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. La scoperta ha riacceso i riflettori su una civiltà avvolta ancora nel mistero di cui la Toscana conserva tante testimonianze.

Il ritrovamento di San Casciano dei Bagni

Ponte di Ognissanti in Toscana, alla scoperta degli Etruschi. Sappiamo ancora poco della più importante civiltà italica prima dei Romani. Hanno lasciato poche testimonianze aeree perché usavano per le costruzioni un materiale deperibile, il tufo. Tutto è andato distrutto nel tempo, ma le necropoli hanno conservato tesori sorprendenti. Le tombe ci hanno restituito affreschi, gioielli e oggetti preziosi.

La Toscana è la regione che conserva maggiormente i segni della loro presenza. Le principali città hanno origine etrusca: Volterra, Perugia, Cortona, Arezzo. Il ritrovamento di San Casciano dei Bagni potrebbe far luce su molti aspetti ancora sconosciuti dell’antica civiltà. Si tratta di 24 statue in bronzo che rappresentano delle divinità, di monete e di offerte votive immerse nell’acqua e nel fango che le hanno conservate fino ad ora. Attualmente, dopo il restauro, sono in mostra al Palazzo del Quirinale.

Ponte di Ognissanti in Toscana

Dove cercare gli etruschi in Toscana? La loro eredità è presente in tutta la regione, in diverse città e borghi. Ma c’è un luogo che li ricorda in particolare e che porta il loro nome, la Costa degli Etruschi. È un tratto del litorale che va da Livorno a Piombino, molto battuto in estate per la presenza di spiagge bellissime, come Cecina o Castiglioncello. Ma questo tratto di costa conserva anche il Parco archeologico di Baratti e Populonia dove le rovine etrusche arrivano fino al mare.

Qui sorgeva la città di Populonia, nota nell’antichità per la lavorazione del ferro. Il sito occupa una superficie piuttosto ampia. Le tombe dei principi etruschi si spingono fin sulla spiaggia mentre sulla collina sorge Populonia Alta, un borgo fortificato che si affaccia sul Golfo di Baratti. Il parco offre anche diversi percorsi di trekking con scorci panoramici meravigliosi. Nell’immediato entroterra si possono visitare dei borghi affascinanti come Sassetta o Suvereto, Campiglia Marittima o Collesalvetti. Il biglietto completo del Parco archeologico costa 27 euro, ma ci sono riduzioni per le famiglie e gli anziani o per itinerari ridotti.