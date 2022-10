4 mete calde in cui andare a Capodanno 2023 in coppia o con gli amici

Capodanno si avvicina a grandi passi, e molte persone si stanno già organizzando per festeggiarlo. Siamo entrati ufficialmente in quel periodo dell’anno in cui ci si chiede a vicenda cosa si farà per l’ultimo dell’anno.

Ci sono i soliti ritardatari, che aspetteranno, come sempre, l’ultimo momento utile per organizzarsi.

E poi c’è chi programma con largo anticipo i propri movimenti. Questo è proprio ciò che faranno le persone che, per Capodanno, progettano di partire per un viaggio.

Nonostante le temperature rigide, infatti, anche l’inverno è un ottimo momento per concedersi una vacanza. Per questo, già molte persone stanno già valutando una delle 3 destinazioni più belle per fare una crociera in inverno.

Le righe che seguiranno, invece, saranno perfette per tutti coloro che sognano di trascorrere qualche giorno in un luogo caldo. Mare cristallino, lunghe spiagge chiare e relax sulla battigia sono un vero sogno per tantissime persone, che non aspettano altro che partire.

Ecco quali saranno alcune delle località più adatte per festeggiare la fine dell’anno.

4 mete calde in cui andare a Capodanno 2023 fuori dall’Italia

Partiamo da un vero e proprio paradiso che tutti sognano di vedere nella vita. Parliamo delle Maldive, una delle mete più agognate di sempre, per la straordinaria bellezza dei paesaggi.

Chissà quante volte, guardando il desktop del nostro computer, abbiamo sospirato davanti alla foto delle spiagge bianche, delle palme e del mare azzurro cielo.

Ebbene, le Maldive sono una delle destinazioni più scelte dai turisti durante le ferie invernali, per un semplice motivo. In questi luoghi incantati, anche a dicembre ci saranno in media 27 °C, un clima, quindi, a dir poco perfetto. Trascorrere un Capodanno in questo paradiso sarebbe davvero un sogno a occhi aperti.

Capo Verde

Si tratta di uno stato insulare dell’Africa occidentale, localizzato nell’Oceano Atlantico. Coincide con un arcipelago di origine vulcanica, e Praia è la capitale.

Per arrivare a Capo Verde dall’Italia si fa scalo principalmente a Lisbona, per poi atterrare in questo luogo che sembra incantato. Qui, oltre all’acqua colorata di smeraldo e alle spiagge sabbiose, potremo divertirci con diverse escursioni.

Una delle più belle è il tour dell’Isola di Santiago, un viaggio che dona emozioni davvero uniche.

Formentera

Anche Formentera è uno di quei luoghi perfetti per un Capodanno al caldo. È una delle isole delle Baleari, situate nel Mar Mediterraneo.

La temperatura a dicembre qui è mediamente più bassa, e può raggiungere anche i 18 °C. Farsi il bagno in mare potrebbe essere un po’ complicato, a causa della temperatura un po’ fredda dell’acqua.

Nonostante questo, Formentera regala un’esperienza incredibile anche durante questa stagione, tutta da vivere.

Alla Mauritius per fare un bel bagno in mare

L’ultima delle 4 mete calde in cui andare a Capodanno che vogliamo consigliare è Mauritius, nell’Oceano Indiano. In questo luogo, anche in inverno ci potremo godere qualche giorno di pieno sole: i mesi tra novembre e aprile, infatti sarebbero proprio i più caldi.

Le spiagge più belle sono davvero tantissime. Tamarin, ad esempio, è famosa perché i turisti la raggiungono per vedere i delfini. Insomma, qualsiasi di queste destinazioni ci farà concludere l’anno davvero in bellezza.

Prenotare sarà il primo passo verso uno dei viaggi più belli della nostra vita.

