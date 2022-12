Voglia di foto perfette? Ecco la fotocamera preferita dai fotografi professionisti e che costa poco

Molti pensano che per fare delle foto perfette bisogna investire in fotocamere costosissime. Ma ci chiediamo, è proprio così? Scopriamolo insieme.

Cosa conta davvero per fare una buona foto? Facciamo una premessa. I professionisti sanno bene che a fare una fotografia non è tanto la fotocamera, quanto l’occhio. Per diventare professionisti hanno affinato le conoscenze tecniche. La tecnica infatti è la base per poter fare delle foto che siano accettabili.

Tuttavia oltre alla tecnica ci vuole il confronto con i grandi fotografi. L’altro aspetto perciò per fare delle buone foto è nutrire la passione. Da qui nasce la voglia di confrontarsi con i migliori fotografi attraverso esposizioni, mostre e contatti personali. È in questo modo che i fotografi allenano il loro occhio.

Voglia di foto perfette? Ecco la fotocamera preferita e le altre

Proprio per questo motivo potrà sembrare sbalorditivo sapere quali macchine fotografiche preferiscano i professionisti. Un’indagine chiarisce tutto questo. In genere si immagina che un professionista investa grosse somme di danaro per poter acquistare le migliori macchine. Il sito Shotkit ha fatto un sondaggio e ha rilevato che ciò non è sempre vero. Anzi per la maggioranza dei fotografi non è così.

Oggi ci sono macchine fotografiche che hanno dei prezzi ragguardevoli. Possono raggiungere anche il costo di 7.000 euro. Eppure dal sondaggio emerge che l’apparecchio fotografico più utilizzato dai professionisti è la Sony α 7III, una macchina che attualmente si può trovare a 1.700 euro.

Così se si ha voglia di foto perfette, ecco la fotocamera preferita dai professionisti. Si tratta di un apparecchio mirrorless e perciò non la classica reflex. Secondo le tendenze di mercato, le fotocamere mirrorless stanno sostituendo le più voluminose reflex. Infatti il 63% dei fotografi professionisti scelgono questo tipo di macchine. Poi il 36% sceglie delle reflex e solo l’1% le utilizza entrambe.

La seconda macchina più utilizzata è la Canon R6, poi la Nikon D750, ambedue al 5% delle preferenze. Seguono la Canon R, la Fujifilm X-T3, la Nikon Z6II, la Canon 5D Mark IV, la Canon 6D, la Sony α 7 IV e la Canon 5D Mark III.

Perché i fotografi preferiscono le mirrorless

Il sondaggio spiega anche perché i fotografi scelgono queste macchine. In genere preferiscono le mirrorless perché sono meno ingombranti delle reflex. Inoltre perché molti professionisti preferiscono avere macchine da portare con sé che non pesino molto. Il secondo motivo che giustifica la scelta di una mirrorless da parte dei fotografi è la qualità dell’autofocus, che raggiunge dei grandi traguardi di velocità e di precisione. L’unico motivo per cui i professionisti preferiscono le reflex dipende dalla grande quantità di ottiche a disposizione. In effetti non è da molti anni che sono uscite le mirrorless, per cui tutti le ottiche sono state finora progettate per le reflex.

Questo sondaggio rivela delle tendenze, ma resta il fatto che la macchina fotografica preferita non costa poi tutte quelle migliaia di euro di cui a volte si pensa. Cosa che conferma il fatto che la fotografia non è tanto una questione di fotocamera. Piuttosto è l’occhio allenato del fotografo a saper cogliere quelle inquadrature che fanno sognare.