L’oroscopo settimanale porta ricchezza, amore e fortuna a 5 segni zodiacali: ecco i più fortunati

A meno di due settimane dal Natale ci sono ottime notizie per 5 segni zodiacali favoriti dai movimenti di Venere e Mercurio. Per loro sono in arrivo vagonate di soldi, vincite inaspettate e incontri decisamente intriganti. È il momento di scoprire se siamo anche noi tra i più fortunati in assoluto.

Le festività natalizie sono un periodo intenso, frenetico e carico di emozioni. Anche per chi odia il Natale e l’atmosfera che si respira. Ma per fortuna arrivano le stelle ad annunciare buone notizie e belle novità anche per i Grinch più accaniti. Perché l’oroscopo settimanale porta ricchezza, amore e fortuna a 5 fortunatissimi segni zodiacali. Essere tra di loro significa passare delle feste decisamente spumeggianti.

Il Capricorno è il segno più fortunato della settimana

Venere, Mercurio, il Sole e Giove. Sembra una lista della spesa ma è l’incredibile gruppo di pianeti che renderà indimenticabile la settimana del Capricorno. Per i nati sotto questo segno nessun traguardo sarà irraggiungibile. Il conto in banca si riempirà con i frutti di un vecchio investimento. La camera da letto sarà bollente e potrebbe arrivare una proposta di lavoro interessante. È il momento di mettere le basi per un 2023 da assoluti protagonisti.

Ottime notizie in arrivo nell’oroscopo di Toro e Gemelli

Ci sogno altri due segni che potranno festeggiare il Natale con largo anticipo: il Toro e i Gemelli. I Toro avranno dalla loro l’appoggio di Venere e sono destinati a incontrare una persona che potrebbe rubare loro il cuore. E passione e romanticismo non mancheranno neanche in camera da letto.

I Gemelli, invece, torneranno a respirare soprattutto sul versante economico. Un’entrata inaspettata spazzerà via le preoccupazioni finanziarie degli ultimi mesi.

L’oroscopo settimanale porta ricchezza, amore e fortuna anche a Vergine e Scorpione

La Vergine è destinata a passare un Capodanno incredibile. Ma il momento d’oro inizierà addirittura da questa settimana. Le giornate più belle saranno quelle a cavallo tra mercoledì e venerdì. In quei giorni Venere e Mercurio saranno scintillanti e porteranno importanti svolte per la carriera. Un’offerta per mettersi in proprio andrà accettata per iniziare il nuovo anno col botto.

Dopo qualche settimana complicata torna a sorridere anche lo Scorpione. Il merito è tutto dell’accoppiata favorevole Mercurio-Giove. Il Pianeta dell’intelligenza e quello della fortuna metteranno sulla strada degli Scorpione alcune persone decisive per il futuro professionale. Con loro sarà possibile creare un nuovo team di lavoro destinato a mietere successi. Successi che riguarderanno sia il campo del prestigio che quello puramente economico.