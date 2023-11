Vivere in Molise: ecco il borgo dove le case costano 1 euro e un villino 400 euro al mq

Trasferirsi in un piccolo borgo, in una Regione con scarsa densità abitativa è una scelta di vita che va fatta con convinzione e ponderatezza ma che presenta aspetti molto attrattivi. Se hai deciso di cambiare vita, il Molise potrebbe rappresentare un’opportunità.

Il Molise è una delle Regioni più piccole d’Italia e anche più sottovalutate. Gli stranieri non lo scelgono come meta di vacanza perché attratti da luoghi più noti e più frequentati oppure perché ne ignorano le bellezze. Eppure si tratta di un territorio ricco dal punto di vista paesaggistico con una notevole biodiversità in una superficie molto ridotta. Pochi ci vanno in vacanza e pochissimi pensano di investire in una seconda casa. Eppure i prezzi sono molto competitivi.

Case a 1 euro

Vivere in Molise: ecco il borgo noto per aver messo in vendita le sue case a 1 euro. È Sant’Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso. Il progetto, adottato anche da altri Comuni che rischiano lo spopolamento, mira a risanare l’economia locale offrendo un immobile quasi gratuito a chi è disposto a ristrutturarlo entro 3 anni dalla concessione del permesso.

In genere si tratta di case del centro storico che richiedono interventi importanti di ristrutturazione da valutare di caso in caso con l’aiuto di un tecnico. Ma sono un investimento importante per chi vuole una via di fuga anche temporanea dal caos delle grandi città. Una casa in un borgo immerso nel verde offre una qualità della vita e delle condizioni di relax da non sottovalutare. Il Comune di Sant’Elia a Pianisi ha messo in vendita 8 case al prezzo simbolico di 1 euro. Per consultare il bando basta accedere al sito ufficiale del Comune.

Vivere in Molise: ecco il borgo in cui gli immobili costano tra 175 €/mq e 1.733 €/mq

Sant’Elia a Pianisi sorge a 667 metri di altitudine tra le colline del Fortore, nei pressi del lago di Occhito. La sua origine antica, il primo nucleo del borgo si fa risalire al X secolo, si rivive tra le viuzze acciottolate del centro storico e lungo la Rua Lunga che conserva tracce delle mura difensive. Campobasso dista una trentina di chilometri e la si raggiunge in mezz’ora. Più distante è la costa che richiede circa un’ora di percorrenza. Oltre le case a 1 euro ci sono immobili con prezzi molto bassi e si potrebbe fare un investimento per una seconda casa con una piccola spesa.

Secondo le stime del mercato immobiliare i prezzi vanno da 175 €/mq a 1.733 €/mq. Sui principali portali delle agenzie che operano nella zona ci sono offerte molto interessanti. Ecco qualche esempio. Un appartamento di 70 mq in buono stato situato in una zona centrale è in vendita a 25.000 €, mentre con 60.000 € si può acquistare un villino. L’immobile, venduto da Homepal, ha una superficie di 150 mq e dispone di cucina arredata con camino. Il prezzo al metro quadrato è di 400 €.