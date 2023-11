Per un investimento immobiliare in Sardegna ci sono queste case vicino al mare a partire da 60.000 €

Se si ha a disposizione un buon budget si potrebbero far fruttare i soldi grazie a degli investimenti. Fondi, titoli di Stato e altro si affiancano spesso all’acquisto di immobili. Scopriamo dove comprare case in Sardegna a un costo abbastanza basso.

Il nostro territorio offre vari luoghi interessanti dove vivere, ma non solo. Si possono infatti far fruttare le proprietà trasformandole in case vacanze, bed and breakfast o magari in agriturismo. In particolare, poi, ville di lusso o dimore storiche, acquistate anche da stranieri, sono destinate ad un uso continuativo o stagionale da molti vip. In alcuni casi diventano resort o alberghi.

Avendo a disposizione un bel gruzzoletto e amando il mare, si potrebbe pensare a una soluzione abitativa in Sardegna. Qui le coste riservano posti di richiamo internazionale. Spiagge con sabbia fine, acqua cristallina, riserve naturali, siti archeologici e buon cibo sono solo alcuni dei motivi per visitare la Sardegna. Diamo un’occhiata a qualche proposta immobiliare. Potremmo farne una sistemazione per l’estate per noi o da affittare.

Per un investimento immobiliare in Sardegna ci sono queste case interessanti

Cominciamo con uno sguardo generale. In base ai dati riportati in alcuni siti, il prezzo medio di vendita delle case residenziali in ottobre 2023 era di 2.310 €/m². Il minimo sarebbe di 1.038 €/m², il massimo di 2.811 €/m². Per l’affitto il costo medio sarebbe di 13,37 €/m² con un range tra 7,97 €/m² i 15,14 €/m².

Stintino, in provincia di Sassari è un posto molto frequentato per le spiagge, ricordiamo La Pelosa. È noto anche per altro. Pensiamo alla Regata di vela latina o alla presenza del Museo delle tonnare.

In questa zona in località Nodigheddu sarebbe in vendita una casa indipendente tra campagna e mare. Si comporrebbe di 2 locali e un bagno, con annesso un ettaro di terreno. L’annuncio su Idealista ha il codice 899. L’immobile di 50 m² costerebbe 60.000 euro.

Restando nella parte nord un’altra località turistica rinomata della Sardegna è Badesi. Qui all’interno di un residence con piscina si troverebbe un appartamento di 42 m². Si compone di 2 locali, bagno, angolo cottura. Su Immobiliare l’annuncio ha come riferimento il codice BAD-OND-Don. Il prezzo di vendita richiesto sarebbe di 60.000 euro.

Altre proposte

Spostandoci a sud, ci sono tante altre località belle. Ad esempio nel territorio di Domus de Maria troviamo nuraghi, il faro Spartivento, torri costiere, spiagge come Chia e Cala Cipolla. Ci sarebbe una casa indipendente con 4 locali e un bagno. L’immobile di 120 m² da ristrutturare si venderebbe a 80.000 euro. L’annuncio su Casa.it ha il rif. 39461004-165 e il codice 46334513.

Infine a Teulada un bilocale di 40 m² si potrebbe comprare con 60.000 euro. Riferimento 834, annuncio letto su Immobiliare.it.

Per un investimento immobiliare in Sardegna ci sono queste case, quindi, in varie zone turistiche famose.

(n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)