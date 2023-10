Investire in una seconda casa, ecco le città d’arte dove costa ancora circa 1.000 euro al metro quadro

Mentre il mercato immobiliare frena e registra un calo delle operazioni di compravendita, c’è chi scommette sulla redditività di una particolare area del nostro Paese, la Sicilia. È una terra ricca di città d’arte, molte direttamente sul mare, dove comprare una seconda casa può essere ancora un investimento. Ecco perché.

Investire in una seconda casa in Sicilia? Potrebbe essere un buon affare per chi vuole comprare un immobile da mettere a reddito. A dirlo è una voce influente del mercato delle case, Century 21 Italia. Il colosso statunitense leader nell’intermediazione immobiliare, sbarcato in Italia nel 2021, scommette sulla Sicilia e sulle buone possibilità di fare un investimento comprando una casa sull’isola.

Le città più attrattive

Perché proprio la Sicilia? Secondo l’indagine condotta da Century 21 Italia è un’area del nostro Paese che esercita una forte attrattiva sul mercato internazionale. Sono sempre di più gli stranieri che investono sull’isola affascinati dalle bellezze naturalistiche e paesaggistiche, dal mare stupendo e dai tesori custoditi nelle città d’arte. Sono pochi i territori così ricchi di attrattive e completi nella loro bellezza. Inoltre, e questo è un punto non da poco, i prezzi in Sicilia non hanno subito aumenti consistenti come nel resto d’Italia.

Secondo l’analisi di Century 21 Italia, contro un aumento del 2,3% del prezzo delle case in Italia, in Sicilia si è registrato solo un +0,9%. Il prezzo medio degli immobili è di 1.130 €/mq con un minimo di 703 €/mq e un massimo di 1.263 €/mq. Quindi, considerate le alte potenzialità dell’isola e l’interesse del mercato internazionale, probabilmente i prezzi saliranno nel tempo permettendo a chi ha comprato di fare un buon investimento. Inoltre gli affitti sono aumentati dell’8% contro un +5,2% del resto della Penisola. Anche questo dato depone a favore di un investimento immobiliare sull’isola. I guadagni derivanti da una eventuale locazione sarebbero interessanti.

Investire in una seconda casa

Il discorso non vale per tutte le località della Sicilia. A farla da padrone ci sono le città d’arte che si trovano sul mare, richiestissime in tutte le stagioni. Qui il flusso turistico è costante e ininterrotto. I dati forniti da Century 21 Italia ci danno indicazioni interessanti ma non sorprendenti. Ragusa è la città con il più alto rendimento annuo degli affitti, pari all’11,5%, seguono Siracusa con il 10,5% e Trapani con l’8,6%.

Un piccolo centro che attira l’interesse degli investitori è Noto, il gioiello del Barocco siciliano e Patrimonio Unesco. Il fascino architettonico della cittadina attira ogni anno turisti sempre più numerosi. A due passi le spiagge più belle dell’isola: Fontane Bianche, la Riserva naturale di Vendicari, Portopalo di Capo Passero. Sui principali siti di compravendita immobiliare si possono trovare appartamenti nel centro storico di 60/70 mq a partire da 35 mila euro e villini in periferia di 60 mq a 55 mila euro.