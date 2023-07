Vivere in forma a 60 e 70 anni e invecchiare senza problemi: 3 cose da fare prima possibile senza impegno

Quando si arriva a una certa età si incontrano numerose difficoltà e stare bene potrebbe essere molto difficile. Tenersi in forma aiuta ad avere giorni tranquilli e felici, ma non è solo questione di allenamento. Anche stare bene con sé stessi e con gli altri è fondamentale. Ecco i suggerimenti che possono tornarci utili.

Non tutte le regole per stare bene dopo i 60 anni sono facili da seguire. Smettere di fumare, fare attività fisica, fare visite periodiche e dormire bene aiutano a invecchiare meglio. Ma è necessario impegno e non sempre sono attività che possiamo controllare. Dormire al meglio la notte per esempio dipende da numerosi fattori e chi soffre di insonnia combatte tutti i giorni e spesso non riesce a risolvere il problema. Ci sono numerose situazioni simili, certe volte si sono insidiate nella nostra vita da tempo e non riusciamo a mandarle via. Il vizio per il gioco, bere troppo alcol, fumare, sono vizi che ci portiamo dietro dalla gioventù e arrivati a una certa età è difficile cambiare.

Ci sono però alcune cose che possiamo fare, che non richiedono un grande sacrificio e che possono darci benessere immediato. Con il tempo le giuste abitudini possono sostituire quelle cattive migliorando la qualità della nostra vita. Numerosi studi mettono in evidenza l’importanza del benessere psicologico sulla salute delle persone adulte e sugli anziani. Essere felici terrebbe lontani problemi cardiovascolari, cognitivi e patologie più gravi.

Gli italiani lo fanno prima

Vivere in forma a 60 e 70 è possibile con lo sport. L’attività sportiva però richiede sforzo, impegno e costanza, non sempre siamo dell’umore giusto per allenarci. Il pensiero ricorrente è uno. Ma chi ce lo fa fare? Se vogliamo rimanere attivi, se è stato difficile accettare la pensione, smettere di lavorare e ritirarsi, creiamo un nuovo progetto. Molti studi dimostrano che lavorare per passione è un’attività che ci fa consumare quanto fare attività sportiva. Rispetto a un lavoro che dobbiamo fare per forza e che è stressante, un progetto che ci appassiona e che è stato creato da noi ci può dare nuovo entusiasmo.

Una ricerca di cui ha parlato Milena Gabanelli faceva riferimento proprio a questo. Le persone che vanno in pensione tardi sono più felici. In Italia solo il 5% degli over 65 lavora, la media europea sarebbe del 15%. Il momento in cui ci siamo sentiti inutili e messi da parte è stato un momento di rottura con cui è difficile fare pace. Ricominciare potrebbe essere il segreto per invecchiare meglio.

Vivere in forma a 60 e 70 anni e rimanere giovani

Tra le regole che psicologi e sociologi indicano per poter invecchiare in salute e nel migliore dei modi, la socializzazione sta ai primi posti. Utilizziamo le nostre passioni per fare amicizia, per intrattenere nuovi rapporti, per portare linfa vitale nel nostro futuro. Può essere una scuola di ballo, un corso di cucina, un circolo di lettura, una palestra. Essere attivi grazie a ciò che ci appassiona è il modo migliore per tenersi allenati, per rimanere vispi, per dare benessere al nostro cervello.

Secondo il cantante Renato Zero, per invecchiare bene bisogna continuare a chiederci cosa vogliamo fare da grandi. Oltre a sfruttare le passioni che abbiamo, cerchiamo di capire altre cose di noi. Nuove passioni, attività che non avremmo mai immaginato di fare con facilità, sperimentare in ambiti che abbiamo sempre tenuto lontani. Se non ci siamo mai avvicinati alla musica potremmo imparare a suonare uno strumento. Magari lo facciamo con più facilità di quando pensiamo e scopriamo di avere un talento nascosto. La scossa adrenalinica che ci porta un evento simile è davvero prorompente, i nostri ormoni potrebbero rinascere a nuova vita.