Le 3 azioni che hanno guadagnato oltre l’1% in una seduta tutta al ribasso

Al termine di una seduta di contrattazioni tutta al ribasso, ci sono state 3 azioni che hanno guadagnato oltre l’1% distinguendosi in un panorama abbastanza deprimente. Le 3 azioni che hanno guadagnato oltre l’1% sono state Leonardo, Saipem e Unicredit. Andiamo a vedere, quindi, quale potrebbe essere lo scenario di breve più probabile per questi titoli azionari.

Continua la situazione di incertezza su Leonardo: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 5 luglio in rialzo dell’1,79% rispetto alla seduta precedente a 10,525 €.

Situazione difficile per questo titolo che continua a lateralizzare tra area 9,828 € e 10,747 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. I possibili scenari rialzista (linea continua) e ribassista (linea tratteggiata) sono mostrati in figura.

Continua il rialzo di Saipem, quali rialzi dovrà ancora affrontare? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 5 luglio in rialzo dell’1,13% rispetto alla seduta precedente a 1,3915 €.

Era da ottobre 2022 che non si vedevano 8 sedute consecutive con chiusura maggiore di apertura. La forza del titolo, però, verrà messa alla prova dalla resistenza in area 1,445 €. Solo il suo superamento, infatti, potrebbe permettere una continuazione del rialzo. In caso contrario potrebbe essere probabile un ritorno in area 1,15 €.

Peri l migliore titolo bancario da inizio anno c’è ancora spazio al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del5 luglio in rialzo dell’1,04% rispetto alla seduta precedente, a quota 21,35 €.

Dopo un mese di gennaio che aveva visto le quotazioni del titolo guadagnare circa il 35%, i mesi successivi hanno avuto un andamento laterale che, però, non ha mai messo in discussione l’impostazione rialzista. Il supporto in area 16,691 €, infatti, ha tenuto egregiamente con le quotazioni limitate superiormente dalla resistenza in area 20,271 €. Quest’ultima è stata rotta alla chiusura di giugno e adesso potrebbe favorire lo sviluppo del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo una chiusura mensile inferiore a 16,691 € potrebbe mettere nuovamente in discussione il rialzo in corso.

