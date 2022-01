Uno stile di vita sano è essenziale per preservare la nostra salute e prevenire le malattie più temute. Quando parliamo di stile di vita sano, intendiamo principalmente due cose: fare attività fisica e seguire una dieta appropriata. L’alimentazione è fondamentale per mantenerci in salute, perché scegliendo i giusti alimenti immagazziniamo i nutrienti che proteggono il nostro organismo. Tra questi, di fondamentale importanza sono le vitamine, il cui nome (dato dallo scienziato polacco Casimir Funk) significa ammina della vita.

In effetti, le vitamine sono molecole tanto piccole quanto importanti. Spesso abbiamo parlato dell’importanza di vitamina C e vitamina D, antiossidanti naturali dalle svariate proprietà. Certamente vitamina C e D sono essenziali, ma sarebbe quest’altra vitamina a proteggere il cuore dalle malattie cardiovascolari. A dirlo è un autorevole studio giapponese, poi pubblicato sulla rivista scientifica Stroke. Secondo i ricercatori, per scongiurare il rischio di ictus, infarto e altre malattie cardiovascolari, dovremmo fare il pieno di vitamina B.

Secondo una squadra di ricercatori giapponesi, per abbattere i rischi cardiovascolari niente sarebbe meglio di una dieta ricca di vitamina B. Per arrivare a questa conclusione, i ricercatori hanno analizzato un campione molto vasto, di 23.000 uomini e 36.000 donne. Lo studio è durato per ben 14 anni, durante i quali molti membri del campione sono morti a causa di malattie cardiovascolari. Nello specifico, 986 sono morti per ictus, 424 a causa di malattia cardiaca e 2.087 per altre malattie sempre riguardanti la sfera cardiovascolare.

Analizzando questi dati, i ricercatori hanno scoperto che i membri del campione che seguivano una dieta ricca di vitamina B abbattevano i rischi cardiovascolari. In particolare, una dieta ricca di vitamina B ridurrebbe di parecchio il rischio di ictus.

Ecco gli alimenti adatti per abbattere il rischio di ictus e malattie cardiovascolari

Secondo i ricercatori, la vitamina della famiglia B che più di tutte abbatterebbe i rischi cardiovascolari è la B-6. Questa vitamina sarebbe in grado di ridurre la produzione di omocisteina, un aminoacido del sangue che sarebbe causa di svariati problemi cardiovascolari. Dunque, i ricercatori consigliano di fare il pieno di grano intero, pesce, fegato e cereali arricchiti, tutte fonti di vitamina B-6. Via libera anche a verdura e frutta, oltre che ai fagioli, che sono ricchi di folati (vitamina B-9).

