I dati della Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia (SIGE) parlano chiaro. Almeno un italiano su 4 soffre di fegato grasso (20-25%), in gergo medico steatosi epatica non alcolica. Questa è dovuta all’accumularsi nell’organo interessato di acidi grassi e zuccheri in eccesso.

Ecco perché questa patologia interessa il più delle volte coloro che soffrono di sindrome metabolica, obesità, diabete o resistenza all’insulina, trigliceridi e ipertensione arteriosa. Il fegato grasso, inoltre, si associa a un aumento dell’insorgenza di tumori, malattie cardiovascolari e danni epatici.

Purtroppo, però, non è tutto. Fegato grasso e obesità provocano gravi danni alla salute, ma questa fascia di popolazione potrebbe essere più in pericolo. Infatti, nel 2019, gli epatologi presenti al Liver Congress 2019 tenutosi a Vienna hanno rivelato grande preoccupazione. A far scattare l’allarme sono i dati delle ricerche effettuate dal gruppo di ricerca dell’Università di Bristol sulla popolazione giovanile. Ed ecco cosa è emerso.

Fegato grasso e obesità provocano gravi danni alla salute ma questa fascia di popolazione potrebbe essere più in pericolo

Secondo gli studiosi inglesi due sono i punti critici emersi dal loro studio. Il primo riguarda la possibilità che i problemi che derivano dal fegato grasso possano facilmente degenerare. Il primo step pare avvenga senza sintomi ed è rappresentato dalla fibrosi del tessuto. Questa, a lungo andare, potrebbe aggravarsi e sviluppare la cirrosi epatica e tumori.

Ma il dato ancor più allarmante è che, in Inghilterra, almeno un giovane su 5 soffre di steatosi epatica. Lo studio è stato fatto su 4000 giovani di 18 anni che presentavano 2,5% di grasso non alcolico. Solo 5 anni dopo, un nuovo esame rivela che la percentuale va oltre il 20%. La presenza di fibrosi, invece, si verificava nel 2,4% dei casi.

Stessa condizione riporta lo studio dell’Associazione europea per lo studio del fegato, che afferma che un’importante percentuale di 24enni soffrirebbe di fegato grasso. Da ciò si evince che il malfunzionamento del fegato inizia molto presto. Ma a cosa è dovuta questa situazione? Stile di vita e alimentazione sarebbero i due parametri più importanti.

Come abbiamo detto, obesità, alti consumi di alcol, cibi grassi o ricchi di zucchero e sedentarietà potrebbero aumentare il rischio di malattia. Comunque, si parla di steatosi metabolica quando il soggetto non consuma più di 30 grammi (20 per le donne) di alcol a giorno. L’aumento di diabete giovanile, inoltre, rappresenta un legame significativo con l’aumento dei casi di fegato grasso. Ecco perché i medici consigliano di mantenere un’alimentazione sana e di consumare alcol solo sporadicamente.

