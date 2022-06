Uno dei problemi più noiosi dell’estate sono gli insetti. Non solo quelli che ti ronzano intorno come mosche o zanzare, ma anche quelli che invadono casa. Ma c’è un prodotto che puoi eliminare definitivamente formiche e scarafaggi oltre che le pulci, che invadono la nostra abitazione. Pochi conoscono questa sostanza ma la sua efficacia è veramente eccezionale, verso gli insetti e anche per moltissimi altri problemi che assillano la casa.

Con l’arrivo della bella stagione porte e finestre in casa rimangono sempre aperte. Per mosche, zanzare e altri insetti volatili, questo è un invito ad entrare in casa. Ma c’è un altro genere di insetti che tende a invadere gli appartamenti e non solo d’estate. Formiche, pulci e scarafaggi sono degli ospiti sgraditissimi per le nostre case, ma si possono sconfiggere con un unico prodotto, il tetraborato di sodio. Il tetraborato di sodio, anche detto sodio borato, è un minerale basato sul boro. In realtà il nome comunemente usato per questa sostanza è borace.

Vinta la lotta contro formiche e scarafaggi ma anche contro le pulci con questo utilissimo prodotto anche fatto in casa

Il borace ha mille usi e può essere utilizzato nelle pulizie di casa, per pulire gli alimenti ma anche per sconfiggere gli insetti. Questo prodotto è fantastico come antitarlo, antiformiche, antipulci e anche contro gli scarafaggi. Utilizzato su arredi e oggetti in legno tiene lontani i tarli. Chi vuole tenere lontani le pulci da tappeti e moquette li deve trattare con il borace. Il borace può essere una esca mortale anche per le formiche oltre che per gli scarafaggi.

Il tetraborato di sodio, potrebbe essere tossico per l’organismo, anche se non tutti gli studi sono concordi sulla sua pericolosità. Questo è uno dei motivi per cui il borace si trova soprattutto in farmacia e nelle parafarmacie, oppure nei negozi dedicati ai prodotti igienici. Il suo costo è abbastanza contenuto tra gli 8 e 10 euro al chilo, tuttavia può essere fatto anche in casa. Chi vuole produrre il borace deve procurarsi dei cristalli di acido borico che si possono acquistare presso un ferramenta. Macinando i cristalli di acido borico si può ottenere una polvere finissima che è appunto il borace. Il vantaggio della produzione in casa è che offre la sicurezza che il prodotto sia privo di elementi chimici potenzialmente dannosi per la salute.

Come sterminare intere colonie di blatte

Con il borace può essere vinta la lotta contro formiche e scarafaggi. Ma esiste un altro modo per eliminare in definitivamente blatte, formiche, scarafaggi e altri insetti dalle nostre cucine e dai nostri bagni. La lotta verso questi insetti è perenne ma c’è una soluzione che più di altre può essere definitiva. Grazie ad un metodo ingegnoso sarebbe possibile eliminare delle intere colonie di insetti in modo che non possano più invadere la nostra casa. Grazie a questo sistema non si colpiscono gli insetti singolarmente, ma si colpiscono delle intere comunità. Così si potrebbe risolvere una volta per tutte il problema dell’invasione di questi piccoli animalini.

