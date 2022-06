La bella stagione col caldo porta anche ospiti indesiderati in casa, gli insetti. Questi fastidiosi animali si introducono nelle nostre case grazie a finestre e porte costantemente aperte, attratti generalmente dal cibo. I metodi per tentare di tenere lontani da casa formiche, scarafaggi e blatte, sono numerosi. Ma uno in particolare sembra funzionare più di altri.

Forse non tutti sanno che gli insetti sono stati i primi esseri viventi a volare. Molti di questi hanno un olfatto finissimo e possono percepire gli odori a grandissima distanza. Appartengono agli insetti tra gli altri i coleotteri, i ditteri (mosche e zanzare), gli imenotteri (api, vespe e formiche). Fanno parte sempre degli insetti gli ortotteri, come cavallette e grilli, i dicotteri, ovvero blatte e mantidi.

Molti considerano i ragni degli insetti, forse per le dimensioni ridotte. In realtà questi animali appartengono alla specie degli aracnidi. Fastidiosi come gli insetti, i ragni possono essere molto più pericolosi. Lo scorso anno le cronache riportarono del caso del ragno violino, il cui morso potrebbe avere ucciso una donna. Il morso del ragno violino è pericoloso eppure molti ignorano che questo animaletto si potrebbe trovare in ogni casa.

Se blatte o formiche oppure scarafaggi invadono casa ecco il geniale metodo per eliminare questi insetti definitivamente da cucina e bagno

Scarafaggi, blatte e formiche non sono letali ma sono insetti fastidiosi. Spesso nella bella stagione non è difficile scorgere una fila di formiche in processione in cucina. Così come può capitare di trovare uno scarafaggio. Per prevenire queste visite indesiderate, la prima regola è lasciare la cucina immacolata. Infatti gli insetti sono attratti soprattutto dal cibo. Nel caso malaugurato che oramai formiche e scarafaggi siano entrati in casa, allora può essere molto utile l’esca assassina.

Questa esca è un particolare tipo di prodotto che attira gli insetti e li avvelena. Tuttavia l’insetto che la ingerisce non muore subito, il veleno, contenuto nel gel, ha effetto ritardante. Quindi l’animale ha la possibilità di tornare nel nido e di morire. Poiché gli insetti sono carnivori, i compagni mangiano il cadavere dell’insetto avvelenato e si avvelenano a loro volta. Se blatte o formiche oppure scarafaggi invadono casa, questa soluzione può essere molto efficace.

Questo veleno, che si può acquistare in spray o in gel, funziona molto bene per le formiche, per gli scarafaggi e per le blatte. La sua forza è che a differenza di altri spray o trappole, può eliminare l’intera colonia anche senza conoscere dove questa si trovi. Se utilizzato in cucina, il consiglio è di posizionarlo sotto un elettrodomestico. Meglio porre il veleno su un pezzo di cartone o di plastica, per evitare che venga a contatto con superfici che può danneggiare. Inoltre questa posizione permette di tenerlo lontano da bambini e animali. Non scordiamo che comunque è un prodotto velenoso. In bagno il gel velenoso può essere posto sotto il mobiletto del lavandino, dietro al WC o sotto la lavatrice.

